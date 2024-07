Los árbitros se paralizan nuevamente y LigaPro intenta solucionar sus salarios

Pese a que la decisión de los árbitros, de no presentarse, es firme, desde LigaPro aseguran que la programación se mantiene como está este fin de semana.

La deuda que aún persiste por parte de la organización con ellos, correspondiente a los compromisos de la primera fase, vuelve a escena, con la diferencia de que alegan al paro en los partidos (de Serie A y Serie B).

EXPRESO consultó al director de competiciones de LigaPro, David Constante, quien respondió que siguen “adelante con las programaciones”, según lo planificado para este fin de semana en el inicio de la fase 2.

Respondió además con un: “estamos en eso”, cuando se le preguntó si ya existía un arreglo con los réferis (hasta el cierre de esta edición).

Luis Muentes anunció la deuda al finalizar la primera etapa de LigaPro

La situación no es nueva. El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf), Luis Muentes, ya lo había hecho público en entrevista realizada por este Diario y publicada el pasado 5 de junio. En aquella oportunidad, una vez culminada la primera etapa del torneo Serie A, el directivo gremial advirtió que “los árbitros han sido terriblemente tratados”, agregando que se les debía el 90% de lo jugado en el campeonato. Esto ahora se traduce a la falta de pago de 12 fechas de la Serie A y 20 en la Serie B.

Los árbitros en LigaPro terminaron al día en el torneo 2023.



Tuvimos el problema de los derechos de TV y hoy en un nuevo modelo se ha reducido en un 30% el ingreso que recibian los clubes antes.



— Miguel Angel Loor (@miguelloor) July 29, 2024

Miguel Ángel Loor propuso otra forma de pago de LigaPro a los árbitros por la crisis

Ayer, el presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, respondió a la carta de paralización de los árbitros con video en el que manifestó que no ha tenido respuesta al buscar “hace 4 semanas” dialogar con ellos para dar a conocer la realidad económica, tras el rompimiento de contrato con GolTV que mermó los ingresos por derechos audiovisuales. Esta situación repercutió en el ingreso de los clubes. Por ende, el ofrecimiento de Loor es comenzar a pagar de acuerdo a la tabla de honorarios que maneja la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por dirigir en la Copa Ecuador.

Luis Muentes, presidente de los árbitros afirma que los agremiados se tienen que pagar sus viáticos ALEX LIMA / EXPRESO

Muentes ya respondió y sostuvo la paralización, exigiendo la cancelación total del monto. “Como gremio no hemos recibido ninguna propuesta y no puedo responder ante nada que no haya sido planteado. Nosotros estamos 24/7, no tenemos que esperar, tenemos que recibir el pago pendiente; son ellos los que tienen que resolver”, expresó al programa Mundo Deportivo.

El líder arbitral precisó el tiempo de paralización del torneo (por formato y participación de Copa América) y dijo no ver soluciones. “Venimos de una para de 2 meses, ni siquiera recibieron (árbitros) nada en ese tiempo. No escucho a nadie decir que a pesar de estar impagos, sin trabajo, están haciendo lo que tienen que hacer”, afirmó.

El margen de espera se mantiene para saber si los réferis se presentan o no a los partidos. Esto, a dos días de empezar la fase 2 de LigaPro con el encuentro en Machala entre Orense y Aucas, en el estadio 9 de Mayo. El problema no hace más que reflejar las desavenencias en el fútbol ecuatoriano, en base a la crisis económica por la que todos sus gestores (directivos de clubes, jugadores, árbitros) se quejan constantemente.

