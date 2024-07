Miguel Ángel Loor - Huelga de árbitros: Hay dinero pero queremos conversar

¡Alerta total en el fútbol ecuatoriano! Miguel Ángel Loor, el presidente de la LigaPro, está en el ojo del huracán, tras la amenaza de huelga de los árbitros, que podría sacudir la organización de su torneo.

¿Qué hizo Loor en medio de este caos? ¡Prendió su celular, lo puso en modo grabación y soltó una bomba! El drama en el fútbol ecuatoriano ha vuelto.

En un impactante video, Loor reveló que la LigaPro ha solicitado un préstamo para cubrir los pagos y propuso que los árbitros reciban el mismo monto que ganan en la Copa Ecuador. Pero los árbitros están firmes en su rechazo a esta oferta

La pelota por ahora no va a rodar en LigaPro

Los clubes pedimos que nos cobren lo mismo.



NO A LA HUELGA INNECESARIA.



Luis Muentes, el presidente de los árbitros, antes había enviado una contundente queja a Francisco Egas, presidente de FEF advirtiendo que si no se cumple con el millonario pago prometido, los árbitros se negarán a entrar a la cancha.

La tensión llega con las explosivas declaraciones de Loor en el video: "Hemos analizado la situación y hoy los clubes reciben menos. Buscamos la manera de llegar a los árbitros y no ha sido posible. Esta semana no tuvimos respuesta formal, sino una carta formal que no van a pitar”, dijo Loor.

Además señaló el gran pedido de LigaPro: “No nos íbamos a inventar ningún valor, pedíamos que nos cobren lo mismo que a la FEF, nada más en Copa Ecuador. No nos dejan ni reunirnos, los clubes han querido conversar con los árbitros y tampoco han podido porque la gestión se hace mediante la FEF”.

Tienen pocas horas para poder arreglar

Loor dio a entender que no entiende lo que pasa: "Por qué se esperó hasta casi el inicio del torneo para esta respuesta. Si nosotros no manejamos nada y no podemos hablar directamente, no es algo correcto. Ayuden a los clubes, quienes yo quiero que estén bien. Si no quieren pitar, no hay fútbol. No se puede hacer más. Hay el dinero, pero queremos sentarnos a conversar".

