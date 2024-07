Árbitros ecuatorianos declaran huelga y exigen pago de millón de dólares

Todo estaba tranquilo en el fútbol ecuatoriano hasta que Luis Muentes, presidente de los árbitros ecuatorianos, anunció mediante una carta a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que se irán a huelga y no comenzarán a pitar la segunda etapa de la LigaPro hasta que se les pague el millón de dólares adeudado. La carta dice:

"Ante la difícil situación que vive el arbitraje ecuatoriano, debido a los incumplimientos de pagos de viáticos y honorarios por la prestación de servicios profesionales en los torneos de la LigaPro 2024 - Serie 'A' y 'B', nos vemos en la penosa decisión de pedirle a usted, como máximo representante del fútbol ecuatoriano, y de la manera más respetuosa y cordial, que oficie a la Comisión de Árbitros para no realizar designaciones para los mencionados torneos, mientras no se cancelen los valores adeudados que ascienden a más de un millón de dólares, correspondientes a las últimas doce fechas de Serie 'A' y más de veinte fechas de Serie 'B'. Pedido que hacemos porque, después de haber entendido los inconvenientes que se han presentado con los derechos de transmisión audiovisuales, y de esperar por la cancelación de lo adeudado durante la paralización del Torneo Serie 'A', no hemos tenido respuesta alguna. De manera unánime, hemos tomado la lamentable decisión de no presentarnos a dirigir los torneos organizados por LigaPro hasta que se cumpla con el 100% de lo adeudado y con el pago de viáticos antes de los partidos."

Crédito para pagar la deuda

Mientras tanto, Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, comentó que como organización se gestionó un crédito para pagar gran parte de la deuda y que ya hay dinero en caja. Solo ha existido un pedido, y es que los jueces les cobren lo mismo que ellos solicitan a la FEF por pitar en Copa Ecuador. Un nuevo drama en el fútbol ecuatoriano.

