LigaPro: Partidos, fechas, horarios y dónde ver la segunda etapa

Se viene la segunda etapa de la LigaPro 2024. A partir del viernes 2 de agosto del 2024, los 16 equipos volverán a la cancha en busca de un cupo a la final y, por supuesto, del título.

Además de los 7 cupos que da LigaPro, cuatro a Copa Libertadores, uno de ellos es ya de Independiente por ser ganador de la primera etapa y cuatro a Copa Sudamericana. El cupo 8 es para el campeón de Copa Ecuador, que clasifica a Libertadores.

Uno de los partidos más esperados de esta primera fecha será el enfrentamiento entre Independiente del Valle, campeón de la primera etapa, y Delfín. Los "Rayados" buscarán mantener su buen nivel y asegurar su pase a la final, mientras que los "Cetáceos" intentarán dar la sorpresa y complicar las cosas al actual campeón.

Regresa el fútbol a las canchas de Ecuador

Jugadores de Independiente del Valle en una celebración de gol cortesía

Si Independiente del Valle logra ganar esta segunda etapa, se coronará campeón de la LigaPro 2024. Esto debido a que, según el reglamento, si el campeón de la primera etapa y el de la segunda son equipos diferentes, el equipo que acumule más puntos en ambas etapas se llevará el título.

No te pierdas ningún detalle de esta apasionante jornada. Por la señal de Teleamazonas y Zapping serán los encargados de transmitir los partidos en vivo para que puedas disfrutarlos desde la comodidad de tu hogar.

Así se jugará la primera fecha

Viernes 2 de agosto: 19:00: Orense vs Aucas (Estadio 9 de Mayo de Machala)

Sábado 3: 14:00: Libertad FC vs Mushuc Runa en el estadio Reina del Cisne. Estadio Banco Guayaquil: 16:30: Independiente del Valle vs Delfín. 19:00: Imbabura SC vs Barcelona SC

Domingo 4 : 13:00: El Nacional vs Universidad Católica en el estadio Atahualpa. 15:30: Macará vs Liga de Quito en Ambato. 18:00: Emelec vs Deportivo Cuenca en el Capwell.

Lunes 5: 19:00: Cumbayá FC vs Técnico Universitario en el Atahualpa.

