Olimpiadas Especiales: Ecuador, más que medallas, superación e inclusión

El programa de Olimpiadas Especiales privilegia el esfuerzo, el talento y las ganas de superación de los deportistas con discapacidad intelectual, antes que la consecución de medallas; sin embargo, todas las cualidades nombradas quedaron reflejadas en las 35 preseas que Ecuador consiguió en los Juegos Latinoamericanos de Asunción 2024, disputados hasta el sábado 12 de octubre en Paraguay.

El equipo, integrado por 24 deportistas con diferentes grados de condiciones, regresa al país con 9 medallas de oro, 13 de plata y 13 de bronce después de más de una semana de competencias donde el esfuerzo y las ansias por la inclusión reinaron más que las mismas ubicaciones en un podio.

En la delegación nacional, la deportista más galardonada fue la gimnasta María Emilia Torres, quien conquistó cuatro preseas de oro, divididas en aro, cinta, cuerda y all round, que es la suma de las notas obtenidas en los tres aparatos.

“Estoy muy contenta y feliz por haber ganado en Paraguay. El triunfo va dedicado a mis papás y a mi país”, confesó la mejor gimnasta nivel dos, categoría de mayor dificultad en Asunción, y quien llegaba a la cita multideportiva con el cartel de favorita, luego de haberse coronado campeona en los Juegos Mundiales de 2021.

La cosecha productiva

El equipo de gimnasia artística fue el más fructífero tras consiguir 13 de las 35 medallas. Jaime Jaramillo / Expreso

Para Ecuador, el mejor día de cosecha fue el penúltimo, cuando las gimnastas sumaron 13 metales, repartidos entre seis de oro, cuatro platas y tres bronces. De hecho, fue el más fructífero para la delegación nacional, puesto que Joel Izquierdo sumó otra dorada en natación. En total los 24 deportistas lograron al menos una presea.

“Con Joel cambiamos de estrategia para lograr la medalla, porque nos ganaron por apresurarnos en la semifinal de los 200 metros libres y ahora le dije que esperara y que remate en el final, por suerte me hizo caso”, dijo Cristian Lara, entrenador de natación.

No obstante, más allá de las medallas en “Olimpiadas Especiales buscamos la inclusión social, para que la gente nos reciba como somos, hay veces que las personas toman otras actitudes porque no nos conoce y estos deportistas son mejores seres humanos que nosotros”, señaló Héctor Cueva, presidente del organismo en Ecuador.

En el país, el programa de Olimpiadas Especiales trabaja en 21 provincias, por lo que en los Juegos Latinoamericanos participaron representantes de Manabí, Pichincha, Orellana, Guayas, Esmeraldas, El Oro, Loja, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.

Dato importante es que la selección nacional de Olimpiadas Especiales Ecuador evidenció haber empezado un recambio generacional, ya que de los 24 deportistas que intervinieron en Asunción 2024, solo cinco habían participado antes en otras competiciones anteriores.

“Nuestros deportistas están están rompiendo paredes y miedos... Antes les decían que no se suban a una bicicleta, que no naden o que no iban a poder hacer una rutina de gimnasia y hoy están representando al país, demostrando que pueden salir adelante y que son capaces cuando confían en ellos”, precisó Nicolás Cueva, delegado de Ecuador.

Olimpiadas Especiales Ecuador cumplirá el 7 noviembre 45 años de presencia en el país, por lo que la organización ya está preparando los Juegos Provinciales, donde cada sede desarrollará sus eventos internos para continuar apoyando en la superación de los atletas con discapacidad intelectual.

Las 35 medallas de Ecuador en Montevideo

9 oros con:

Hillary González, atletismo, 100 metros libres

Wilson Bravo, atletismo, 100 metros libres

María Emilia Torres, gimnasia, aro, cinta, cuerda y all round

Eunice Trávez, gimnasia, all round

Andrea Ponce, gimnasia, aro

Joel Izquierdo, natación, 200 metros libres.

13 platas con :

Yandry Cortez, levantamiento de potencia: sentadilla, pres de banca, peso muerto, total y sumatoria de pres y peso muerto.

Hillary González, atletismo, 200 metros libres

Jaqueline Glice, atletismo, 100 metros

Wilson Bravo, 200 metros libres

Justin Mina, atletismo, 800 metros

Eunice Trávez, gimnasia, aro y cinta

Andrea Ponce, gimnasia, pelota y cinta.

13 bronces con:

Alejandro Yauri, levantamiento de potencia: sentadilla, pres de banca, peso muerto y sumatoria de pres y peso muerto.

Mateo Cueva, triatlón

Jorge Jaime, natación 400 y 800 metros libres

Jaqueline Glice, atletismo, 200 metros

Jonathan Sierra, atletismo, 3.000 metros libres

Selección de futsal, futsal femenino

Andrea Ponce, gimnasia, cuerda

Eunice Trávez, gimnasia, cuerda

Roxana Delgado, gimnasia, clavas.

