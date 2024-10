Kaviedes y Armando Paredes, como peleadores de boxeo en Quito

Bien puede ser el adiós definitivo del fútbol y el comienzo de una carrea en el boxeo. Los exjugadores ecuatorianos Jaime Iván Kaviedes y Armando Paredes definieron este sábado 13 de octubre una pelea de boxeo entre ambos que desde ya genera morbo y expectativa.

Todo se da por iniciativa del influencer Kike Jav, organizador del evento, quien motivó el combate para el sábado 30 de noviembre de este mismo año en el coliseo General Rumiñahui. Y es que desde ya los promociona: "Dos leyendas del fútbol, leyendas de verdad; no como tú. Buenos para el fútbol, buen trago y buen #$% &/, son número uno. Ustedes mismos, mírenlos", expresó Kike Jav en sus redes sociales para anunciar el combate.

Kaviedes y Paredes, con los guantes puestos

Antes de aprender algo de boxeo, Kaviedes y Paredes aceptaron indirectamente el enfrentamiento a puño limpio al tener un cruce de palabras entre ambos. El Nine fue sincero contra Paredes al decirle: "Yo lo quiero mucho a Armando, me ha hecho mil y una cosa a lo largo de la carrera. No tenía el código de los jugadores mayores que era el respeto, ahora es el momento de arreglar cuentas pendientes", precisó en un video.

Cabe mencionar que el Nine ya ha sido imagen de campañas publicitarias de moteles y Nights Clubes en Quito por lo que la pelea no es descabellada en su caso. Quiere show y habrá show.

La respuesta de Armando Paredes

Por su parte, El Travieso, como conocían a Paredes en su etapa como jugador, no se quedó atrás y en respuesta al combate precisó que le habría gustado darle con todo al Luis Miguel "El Loco" Baldeón, pero le pusieron en frente a Kaviedes y lo enfrentará: "Como persona, bien; como peleador, no sé. De pronto Es muy agresivo, ustedes ya lo han visto por televisión. Yo sé, flaco, que ha tenido situaciones difíciles", precisó.

Finalmente añadió: "Te entiendo como hermano, pero a ti no te voy a perdonar nada. Lo siento muchísimo, nos vemos en el ring, así que. prepárate", escribió Paredes.

Haciendo más show Paredes finalizó el mensaje diciendo: "Si veo al "Loco" Baldeón, lo juro que le pego; a él era a quien debían poner en vez de Kaviedes".

La pelea del Nine con Kaviedes es la estelar de varios que se darán entre personajes de redes sociales, periodistas, influencers y cantantes, en el show "Los Kiños del Año" el 30 de noviembre en el coliseo Rumiñahui de Quito.

