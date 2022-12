La LigaPro aumentó el cupo de extranjeros para los clubes desde el 2020. La temporada 2019 fue la última en la que se permitían cuatro cupos foráneos para los equipos, y la 2022 podría seguir esos mismos pasos engrosando los cupos para el 2023, de seis posibles a ocho.

Esto de acuerdo a la información que dio el periodista Eduardo Erazo en el programa De Una en Marca 90, en la que da referencia a “cuatro clubes grandes del fútbol ecuatoriano” como precursores de esta idea, pero que por ahora no es nada seguro. Es una propuesta que se debe hablar entre clubes y que podría hoy tomar forma en la sesión de presidentes de LigaPro.

EXPRESO conversó con el presidente del ente, Miguel Ángel Loor, y reconoció que a su despacho no ha llegado una carta formal del tema y de ningún club, que también se ha enterado por los medios de comunicación, sin embargo, habló de esta posibilidad y cree que no es tan grave como se discute. Mejoraría la competencia.

“Mi pensamiento en cuanto a los extranjeros es que el fútbol al final es competencia y hay que analizar los resultados. ¿Cómo ha estado el fútbol ecuatoriano? Y con 6 extranjeros ha clasificado a mundiales, ha ganado torneos internacionales, así que no es algo que puntualmente haya afectado”, empezó explicando.

Si pasa no hay drama. El fútbol ecuatoriano no se va a acabar, no se ha acabado el fútbol alemán, el mexicano. La gente no quiere analizar. Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro.

Sobre la hipótesis de algunos en que se puede frenar el desarrollo de talentos jóvenes, recuerda que “siguen saliendo figuras, se vendieron jugadores desde las formativas, de 19 años. Nilson Angulo, de Liga de Quito; Joel Ordóñez en Independiente del Valle, William Pacho. No significa que Ecuador deja de producir talentos por tener extranjeros. Hay que ver la economía final de los locales y los de afuera”.

Loor también admite que como LigaPro escucharán a los clubes y ellos decidirán. “Esto dependerá de los clubes. Mañana (hoy) hay un consejo de presidentes donde quizás se pueda tratar el tema, y quizás en otro se apruebe, pero todo dependerá si lo hacen, si no lo proponen no pasa nada”.

Para que esta propuesta sea aprobada debe ser aceptada por, mínimo, 14 clubes en una votación.

Al preguntarle por el escenario de que en cancha jueguen ocho extranjeros y otros tres nacionalizados, ningún nacido en Ecuador, respondió.

“Si pasa no hay drama, pero esperemos que los clubes tengan tan buenas formativas que estos chicos compitan ahí. Usted cree que esto va a pasar siempre, el fútbol ecuatoriano no se va a acabar, no se ha acabado el fútbol alemán, el fútbol mexicano, el fútbol español. El Real Madrid compitió muchos años sin españoles y España fue campeona del mundo, la gente no quiere analizar”.

Por último enfatiza en que “no estoy haciendo campaña a favor de la propuesta, pero tampoco me parece descabellado como la gente lo quiere hacer ver”.

Miguel Rondelli, entrenador de Emelec, explicó hace unos días en entrevista con este Diario que esta propuesta no beneficiaría al balompié nacional.

“No estoy de acuerdo con la propuesta, porque si se habla de otro extranjero y ya tenemos los nacionalizados habrá equipos que jueguen con nacionalizados y ningún ecuatoriano (nacido en el país). Si apostamos a una selección que brille en el próximo Mundial no podemos tener ocho extranjeros”, dijo.

Se le quita espacio y oportunidad al jugador nacional que ya tiene trayectoria. Al joven le cuesta llegar y con más cupos les va a costar mucho más” Mike Rodríguez, exjugador de Barcelona.

Mike Rodríguez, ex jugador de Barcelona y que en su momento se benefició de la regla del juvenil, tampoco está de acuerdo con aprobar esta medida que, para él, le quitará espacio a los futbolistas experimentados y jóvenes.

“Primero porque se le quita espacio y oportunidad al jugador nacional que ya tiene una trayectoria en el fútbol profesional, que ha encontrado espacio en clubes importantes o equipos serios a la hora del tema económico. Segundo, se le quita espacio a la gente joven con talento y que quiere salir, no se le va a dar mucha importancia a las menores”, manifestó.

Por último, recuerda su paso por Barcelona y lo difícil que es llegar al primer equipo. Con ocho extranjeros, para él, el camino se complica aún más.

“A la gente joven le cuesta llegar y con mayor cupo de extranjeros le va a costar mucho más. Será más difícil”.