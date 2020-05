La nueva LigaPro

Una vez reanudado el torneo, esta imagen será común, los estadio no podrán acoger público.

El fútbol ecuatoriano empieza a dar pasos cuidadosos de cara a la reanudación de la LigaPro. Si bien han adelantando que no se reemprenderán las actividades hasta que el COE nacional dé luz verde al deporte, ya empiezan a trabajar para cuando llegue ese momento y estar preparados para arrancar.

Una de las novedades de LigaPro es el formato que está en análisis. Han avanzado y hay varios detalles que se pueden conocer (infografía), pero una realidad es que no todos comparten su afinidad con este nuevo sistema de juego.

El presidente de Emelec, Nassib Neme, explica que “el fútbol es una actividad que mueve mucho dinero y desgraciadamente no conoce de dramas ni sentimientos. LigaPro viene trabajando en la actividad y está lo de retomar los torneos regionales. Hay gente que criminaliza a LigaPro por empezar a planear esto y lo que nos corresponde es salvar la actividad, no ver cuál formato me conviene, sino cuál brinda seguridad”, dijo para el programa ‘De primera’ en Radio Caravana.

Diferente a Neme piensa el gerente de Aucas, Andrés Báez, gerente del equipo oriental, quien cuestionó el nivel de competitividad que tendría el campeonato al aumentar a 20 equipos y desaparecer el descenso.

Infografía. Miguel Rodríguez / EXPRESO

“Hace falta analizar ese tema. Debido a la crisis sanitaria inevitablemente habrá una crisis, pero todavía no podemos tomar decisiones sin conocer el daño real que habrá causado esta emergencia en la economía”.

Sin embargo, Báez no desechó del todo la propuesta, sino que opina que esta debería planificarse para más adelante. “No tenemos una proyección de ventas o crecimiento por derechos de televisión. Los ingresos económicos afectarían a los clubes, no se diga en ingreso de taquilla. Hay partidos que de por sí no generan mucha recaudación, mucho peor si se realizan dos grupos con el campeonato provincial, como se pretende”.

Ricardo Dillon, entrenador del Mushuc Runa, considera que el torneo vigente debe terminarse con el formato que se empezó, ya que al modificarlo cambiaría la planificación de cada equipo cuando se reforzaron y se armaron a inicios de la temporada.

“Todos los equipos se armaron para distintas situaciones. Unos para jugar torneos internacionales y otros para pelear el campeonato nacional. No es justo que a los equipos les cambien las reglas de un torneo cuando este ya está empezado. Por supuesto que si consideran hacer un torneo distinto, habrá que acatarlo”, declaró el técnico argentino.

La presidenta de Olmedo, Mayra Argüello , también se refirió a este posible formato, pero fue dura con el cambio. “LigaPro tiene que atenerse a los contratos y reglas que se acordaron a principios de año, no se puede cambiar así por así, porque hay un contrato con las televisivas. Buscamos que el club no quiebre, porque podemos quebrar. Hasta el día (de hoy) se pagan los derechos de Goltv. Nos dejaron así, al sálvese quien pueda”, explicó.

La LigaPro ha indicado que se proyecta reiniciar el torneo en julio, siendo junio un mes de estudio en el que empezarían a moverse los equipos, aplicando los protocolos de sanidad.