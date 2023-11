Novak Djokovic conquista el séptimo cielo bajo el techo de París

Un paso más para agrandar su leyenda en el tenis mundial dio el serbio Novak Djokovic al conquistar su séptimo título en París y su 40 Masters 1000, colocándose además a una victoria de conservar el número 1 del mundo al final de temporada por octavo año.

Cada victoria que consigue el serbio eleva un poco el listón de los récords. Ganó a Grigor Dimitrov, 6-4, 6-3, en la final de París, su victoria 50 en ese torneo, un partido con poca historia, y ya todas las fronteras se retrasaron para hacer sitio a la leyenda.

“Busco acabar siempre bien las temporadas, por eso tengo aquí tan buenos resultados. No he hecho mi mejor tenis, pero he sabido sobrevivir. No sé en qué punto de mi carrera estoy, pero sé que ahora cada victoria vale el doble", señaló Djokovic.

París se convierte así en una de sus presas favoritas, a la altura de Wimbledon o el Abierto de Australia, que también ha conquistado siete veces, un número que puede alcanzar en un par de semanas también en el Masters de final de temporada, que reúne a los ocho mejores del ranking y el que Nole ya ha ganado en seis ocasiones, incluida la última.

"Este torneo es fantástico pero ya es el pasado. Estoy orgulloso de la que he logrado, pero paso página enseguida. Mientras siga en activo quiero siempre más victorias, quiero estar en el más alto nivel", aseguró.

