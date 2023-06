NBA: Nuggets, a un punto de la corona

Los Denver Nuggets revalidaron la noche del viernes 9 de junio el triunfo del pasado miércoles en el campo de los Miami Heat, por lo que su victoria por 108-95 en el Kaseya Center les dio ventaja de 3-1 en las Finales de la NBA, resultado que los deja a un paso de celebrar el primer título de su historia.

Los Nuggets podrán sentenciar las Finales este lunes 12 de junio en Denver, donde solo perdieron un partido en esta postemporada, después de sumar dos triunfos de dos en su visita a los Heat.

El equipo de Michael Malone rozó el 50 % en tiros de campo y conectó 14 triples de 28, impulsado por un magnífico Aaron Gordon de 27 puntos (11 de 15 en tiros), seis rebotes y seis asistencias, y por un serbio Nikola Jokic que firmó un doble doble de 23 puntos y doce rebotes.

Jokic, doble MVP, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA capaz de sellar más de 500 puntos, 250 rebotes y 150 asistencias en una postemporada.

Incluso en un día en el que Jamal Murray no brilló, con 15 puntos y un modesto quince de 17 en tiros, los Nuggets pudieron contar con su fondo de armario y con la brillante aportación de Bruce Brown (21 puntos y tres triples).

En los Heat, Jimmy Butler fue el mejor anotador con 25 puntos, siete rebotes y siete asistencias; y Bam Adebayo aportó un doble doble de veinte puntos y once rebotes. Saliendo del banquillo, Kyle Lowry aportó trece, Duncan Robinson metió doce, y Caleb Martin firmó once.

“Todavía falta una victoria. Necesitamos una más. Lo que me gusta es que no nos relajamos. No nos pusimos cómodos. Todavía jugamos con desesperación, todavía lo queremos. Eso es lo que me hace feliz: que no nos relajamos”, precisó Jokic en rueda de prensa posterior.

El pívot serbio también advirtió que en el quinto encuentro jugarán “como si fuera el primero de la serie”.