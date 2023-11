NBA: LeBron James se agigante y ya es el máximo anotador de puntos en la historia

Ni Kareem Abdul-Jabbar, ni nadie. Solo LeBron James. A sus 38 años (cumple 39 el próximo 30 de diciembre), el jugador nacido en el humilde barrio de Akron, Estados Unidos, sigue intratable demostrando jugar a un nivel extraterrestre, tras convertirse en el primer jugador en toda la historia de la NBA en superar los 39.000 puntos en la sumatoria de anotaciones conseguidas en las 21 temporadas que lleva en competencia.

El partido entre Los Angeles Lakers y los Utah Jazz fue el lugar escogido para romper una marca que lo que hace es solo agigantar la leyenda del King.

James llegaba al partido con solo 5 puntos por anotar para hacerse con el nuevo hito. Y lo consiguió. Le bastó el primer cuarto para alcanzar el registro, luego de recibir el balón de Anthony Davis desde la línea de 3 y sin pensárselo dos veces lanzó y encestó.

La acción por muy nueva que fue, es algo que ha repetido hasta 2.293 veces, algo que lo coloca también con un registro importante de ese lanzamiento: en el séptimo triplista de la historia.

“Mis compañeros de equipo y entrenadores me felicitaron, pero no he tenido la oportunidad de comprender realmente lo que eso significa. Ser capaz de lograr algo que sea el primero de cualquier cosa, creo que siempre es genial”, dijo LeBron.

Sus compañeros destacaron que una de las claves del éxito del jugador de Lakers es su estado anímico. “Lo único especial de Bron es que nunca lo he visto de mal humor. Siempre tiene energía”, aseguró Austin Reaves.

“Estamos viendo al LeBron que todos hemos llegado a conocer y amar durante estos 21 años de carrera en la NBA”, señaló emocionado David Harm, entrenador de Lakers.

La magnífica carrera de “King James” incluye hitos como sus cuatro títulos de la NBA (2012, 2013, 2016, 2020) y sus cuatro MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013).

