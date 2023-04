Dicen que de las ‘peores cosas’ salen las mejores enseñanzas. Ese parece ser el caso del basquetbolista griego-nigeriano Giannis Antetokounmpo, estrella de los Bucks de Milwaukee y dos veces MVP de la NBA (2019 y 2020), a quien sorprendentemente se le acabó la temporada luego de que su equipo cayera eliminado la noche del miércoles 26 de abril en los ‘playoffs’ ante los Miami Heat (1-4 en la serie).

Seis boxeadores ecuatorianos viajan al Mundial de Uzbekistán Leer más

Muy a pesar de lo que se podía pensar, el deportista de 28 años hizo una larga reflexión sobre el éxito en el deporte a raíz de que un periodista le preguntó si veía esta temporada como “un fracaso”.

“(suspiro) Oh, Dios mío... Me hiciste la misma pregunta el año pasado. ¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta: un ascenso, cuidar de tu familia...”, dijo Antetokounmpo en rueda de prensa.

“No es un fracaso: son pasos hacia el éxito (...). Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? (...). Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunas días triunfas y otros no (..). De eso trata el deporte: no ganas siempre”, añadió.

La estrella griega confió en que al año que viene puedan volver más fuertes y “jugar mejor” para aspirar a otro campeonato, pero subrayó que no se trata de fracasos sino de “pasos hacia el éxito”.

“Sabes, lo siento. No quería hacerlo personal contigo. Sin embargo me preguntaste lo mismo el año pasado y el año pasado no estaba con la mentalidad correcta para responderte”, dijo disculpándose ante el periodista.

Iga Swiatek, un grito de igualdad Leer más

Por sexta vez en la historia de los ‘playoffs’ de la NBA, el octavo cabeza de serie de una conferencia (Miami) logró eliminar al primer favorito (Milwaukee), algo que no ocurría desde 2012, cuando los Philadelphia 76ers tumbaron a los Chicago Bulls.

Giannis sumó en el último partido 38 puntos y 20 rebotes (14 de 27 en tiros, 10 de 23 desde la línea de personal) en unos Bucks que desperdiciaron un +16 en el último cuarto y que terminaron cayendo en la prórroga tras un encuentro volcánico y con alternativas para los dos equipos (126-128)

“Todo el mundo está en ‘shock’ en el vestuario, obviamente”, dijo.

“Para mí, esta ha sido nuestra peor postemporada (...). Al final, creo que ellos (los Heat) estaban jugando para ganarnos y nosotros estábamos jugando para ganar un campeonato, que es algo que no entiendo. Podías ver que ellos estaban jugando con mucha energía, mucha pasión, todos juntos, haciéndolo duro para nosotros... Creo que nos precipitamos un poco, siendo honesto”, opinó.