Nassib Neme: "En mi opinión, Emelec está cubierto en esa posición"

Emelec no inició su temporada 2021 con una victoria, pero sí con una realidad. Se enfrentó a un correcto Técnico Universitario, de serio proyecto y proceso con José Hernández, y no pasó temores en su campo, pero no hubo gol a favor y el hincha se quedó con el grito en la garganta. Por redes sociales piden a gritos un delantero, pero es algo que está lejos de que ocurra.

EXPRESO conversó con Nassib Neme, presidente de Emelec, quien habló del desempeño de los millonarios en la Explosión Azul, de los delanteros que jugaron y el fichaje que todos sus hinchas piden: el goleador.

"La gente no está mirando fútbol, está opinando según la noticia. Quieren estar donde calienta el sol. Alejandro Cabeza es muy completo: velocidad, dribling y potencia todo junto, nunca lo pudieron referenciar los jugadores de Técnico Universitario", empezó explicando Neme.

"Facundo Barcelo sigue siendo un delantero inteligente, técnico y certero de cara al gol, sabe entrar y salir del área. Pero esto es fútbol y hay opiniones y opiniones. La mía es directamente mirando el juego no contaminada o influenciada desde fuera. Rojas es también un segundo delantero. En mi opinión, Emelec está bien cubierto en esa posición (delantero)", agregó.

Sobre el funcionamiento en general del equipo, Neme explicó que "a casi todos los jugadores los vi en muy buen nivel, especialmente en lo defensivo. Un poco imprecisos en los últimos metros, y poco finos de cara al gol. Es primer partido y es normal. Pero defensivamente nunca pasamos sustos. El rival nunca nos llegó. Cuando se afinen frente al arco, va a ser un equipo aún más sólido. Genera confianza jugar así. Los goles van a llegar. Aún falta más trabajo, recién inician", agregó.

Al ser interrogado si el club iba a buscar o no un delantero más, Neme respondió: "Estas declaraciones, sin hacer comparaciones, son explícitamente indicativas de que no vamos a ir por otro delantero".

Emelec estuvo interesado en repatriar a Brayan Angulo, pero debía esperar por Cruz Azul que al final terminó incluyéndolo en su plantillas para este temporada 2021.