Nacional Potosí vs Botafogo: Dónde ver EN VIVO y alineaciones | Copa Libertadores

Nacional Potosí debuta en la Libertadores 2026 ante un Botafogo golpeado por lesiones

Botafogo visitará a Nacional Potosí este miércoles 18 de febrero de 2026 por el partido de ida de la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026, en un duelo marcado por las múltiples bajas del conjunto brasileño.

El compromiso se disputará desde las 19:30 (hora de Ecuador) en el estadio Estadio Víctor Agustín Ugarte, ubicado en la ciudad de Potosí, una de las sedes más exigentes del continente por su altitud.

Botafogo llega con varias ausencias

El equipo dirigido por Martín Anselmi afrontará este crucial encuentro con una lista considerable de jugadores lesionados: Danilo, Arthur Cabral, Allan, Santiago Rodríguez, Fernando Marçal, Chris Ramos, Joaquín Correa y Kaio Pantaleão no estarán disponibles para el estreno internacional.

Pese a las ausencias, el conjunto carioca apostará por un tridente ofensivo joven y dinámico conformado por Matheus Martis, Álvaro Montoro y Jordan Barrera, quienes tendrán la responsabilidad de generar peligro en territorio boliviano.

La alineación de Botafogo: Linck; Ponte, Bastos y Barboza; Vitinho, Newton, Barrera, Davi y Telles; Montoro y Martins.

El conjunto brasileño buscará un resultado favorable que le permita definir la serie en casa, cuando reciba a Nacional Potosí el miércoles 25 de febrero en el estadio Estadio Olímpico Nilton Santos.

Nacional Potosí apuesta por la altura y el plantel completo

Por su parte, Nacional Potosí, dirigido por Leonardo Égüez, afrontará el debut en la Libertadores con equipo completo y la ilusión de hacerse respetar en casa.

El cuadro boliviano intentará aprovechar la altura y el desgaste físico del rival para tomar ventaja en la serie.

La alineación del conjunto potosino: Galindo; Baldomer, Restrepo, Demiquel y Torrico; Solís, Otormín, Azogue y Núñez; Villalba y Álvarez.

El duelo promete intensidad y estrategia en un escenario complejo. Para Botafogo, la clave será resistir el ritmo en los 4.090 metros sobre el nivel del mar y sostener el orden defensivo ante un Nacional Potosí que saldrá a presionar desde el inicio.

¿Dónde ver Nacional Potosí vs Botafogo en Ecuador?

En Ecuador, el encuentro será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN 2 y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

El ganador de la serie avanzará a la tercera ronda clasificatoria del máximo torneo de clubes de Sudamérica, en la que enfrentará al ganado entre Barcelona SC y Argentinos Juniors.

