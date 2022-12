Final Qatar 2022: Los campeones celebran y Argentina vive una fiesta

Los futbolistas del campeón del mundo derramaron lágrimas de felicidad por levantar el trofeo más importante del balompié. Una vez festejado el título, dejaron sus impresiones en plena celebración y reconocieron que se sufrió de más, pero que así, con ese dramatismo, la victoria tuvo un matiz más épico.

El centrocampista argentino Rodrigo de Paul declaró que el sufrimiento es lo que marcó a la Albiceleste para imponerse en este torneo.

“Sufrimos mucho, pero qué bien que se siente. Nacimos para sufrir, esto es lo que a nosotros nos curte. Vamos a sufrir toda la vida”, dijo el jugador del Atlético.

De Paul consideró que los argentinos fueron los “justos ganadores”, ya que para alzarse con el título “hay que ganarle al último campeón” y eso fue lo que sucedió en el encuentro de este domingo contra Francia.

El defensa Nicolás Tagliafico, del Olympique de Lyon, manifestó que parecía que tenían el cotejo controlado, pero después vino el dramatismo.

No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es una locura.

Lionel Messi, capitán y figura de Argentina.

“A pesar de todo lo que se vio en este Mundial, llegamos con mucha tranquilidad. Lo dije en el partido anterior: si no se sufre, no vale, y hoy había que sufrir un poquito más”, expresó a la Televisión Pública argentina después de que Argentina venció a Francia en la tanda de penaltis (4-2), tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario.

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, dijo que sabía que Dios le iba a regalar este título. “Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”, declaró el 10.

Por último, Messi reconoció que no se va de la Albiceleste. “No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es el título que me faltaba y aquí está. Es una locura. Ha habido que esperar mucho”.

Messi aseguró que está deseando regresar a Argentina “para festejar en el país y ver la locura que hay allí”.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, no se quedó fuera del momento histórico y felicitó a los seleccionados. “Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.