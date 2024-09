Mushuc Runa: Enzo Fernández volvió para hacer soñar con goles en una final

Con tres goles del argentino Enzo Fernández, de Mushuc Runa a Orense, el Ponchito ha asustado a Liga de Quito que es el líder, ya que ha dejado a Orense en el segundo lugar, y lo mismo ha hecho con Independiente del Valle que está tercero. Los del Tungurahua están en segundo lugar de la tabla en la segunda etapa con 14 unidades.

Pero Enzo Fernández, de 32 años tiene una historia de locura, de esas que solo el fútbol escribe. En 2023 ya estuvo en el equipo verde y blanco. El 3 de agosto, Enzo debutó en Mushuc Runa, y lo hizo con un gol ante Libertad. Sin embargo, el delantero tiene una historia similar a la del hijo pródigo que dice la Biblia, pero en Mushuc Runa.

Una historia como el hijo prodigo

Resulta que en 2023 solo jugó 7 partidos y no anotó goles, pero fue protagonista de un hecho rarísimo en un partido ante Emelec. Lo metieron como cambio y luego lo sacaron; el atacante, con la cabeza caliente, pateó unos balones y quiso "intercambiar saludos" con el entonces entrenador de Mushuc Runa, Giovanny Cumbicus.

Sobre el incidente con Cumbicus, aquella vez comentó: “Creo que no me lo merezco. Tengo 11 hermanos, lo dejo todo y me pasan estas cosas. Las decisiones ya las tomó (el DT). Veremos qué pasa. Tengo que volver a entrenar y seguir hasta que me digan que me tengo que ir o sigo corriendo”.

Lo que manifestó Luis Chango, el directivo del Ponchito, fue contundente: "El comportamiento del jugador Enzo Fernández no fue el adecuado. Llegó a la banca de suplentes e insultó al profesor. Estos comportamientos no son admitidos en Mushuc Runa. El jugador debe haber firmado el finiquito".

El Ponchito en la parte de arriba

Sin embargo, en el fútbol el perdón también existe, y Enzo Fernández, que tiene el mismo nombre que el jugador del Chelsea y de la selección argentina, regresó hace 7 partidos a Mushuc Runa y llegó con la puntería fina, anotando 5 goles. Ante Orense, tras sus tres festejos, fue expulsado, pero dejó a Mushuc Runa en el segundo lugar, y Luis Chango vive una semana de locura.

