Richard Carapaz anuncia que no va al Mundial de ciclismo

El Mundial de Ciclismo se está desarrollando desde el domingo 22 de septiembre en Zúrich, Suiza. Ecuador es uno de los participantes en la máxima cita con la presencia de equipos en las ramas masculina y femenina.

En esta primera, Richard Carapaz aparecía como la carta más fuerte en el prueba de ruta para dar pelea por el maillot arcoíris que recibe el campeón, tras su destacada actuación en la Vuelta a España, donde fue uno de los protagonistas.

La delegación tricolor que la complementan Jonathan Caicedo y Jefferson y Alexander Cepeda, ya había sufrido la baja de Jhonatan Narváez, quien no recibió el alta médica de parte de su equipo, Ineos Grenadiers, a las afectaciones del covid que sufrió durante la ronda española.

Y la noche del domingo 22 de septiembre se conoció que Carapaz tampoco será parte de la cita mundial al tener que interrumpir su preparación en Europa para regresar a Ecuador por una emergencia familiar.

LAS RAZONES DE LA BAJA DE RICHIE

Richard Carapaz demostró un gran nivel en la Vuelta a España. ARCHIVO

"En las últimas horas, me he visto obligado a viajar a Ecuador de urgencia para acompañar a mi hija, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia. Afortunadamente, la cirugía salió bien. Sin embargo, todavía requiere de cuidados", detalló Richie mediante un comunicado.

Agregó que "ante esta emergencia familiar, no he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente. Por este motivo, he tomado la decisión de no participar en el Mundial de Zúrich 2024".

Carapaz enfatizó que "representar al Ecuador es una de las responsabilidades más grandes que tengo como deportista. Sin embargo, todos somos humanos. En nuestra carrera deportiva, hay circunstancias que trascienden el deporte y la salud de mi familia es mi prioridad".

El ciclista tricolor cierra el escrito con una agradecimiento a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo "por la confianza depositada en mí para el Mundial y desearle toda la suerte del mundo a mis compañeros".

La organización que regenta el ciclismo en el país confirmó la ausencia de la Locomotora del Carchi y señaló que "la FEC y la afición ciclística nacional le desean una pronta recuperación a la hija de Richard Carapaz".

