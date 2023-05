Mundial Sub-20: La 'fiebre mundialista' no activa a las ciudades sedes

Los estadios donde Ecuador tuvo que jugar no llenaron sus gradas. El de San Juan fue el que menos asistencia tuvo. Ahí jugaron con Estados Unidos y Eslovaquia.

Al decir Mundial de Fútbol, en la mente de los amantes del rey de los deportes se viene la idea de una fiesta deportiva con calles totalmente empapeladas de afiches o actividades para los hinchas visitantes; así como plazas copadas de personas en ‘fan fest’ o eventos similares. Sin embargo, no todo es como se lo imagina.

Mundial sub-20: Ecuador y una goleada que entra en la historia de la FIFA Leer más

Las ciudades de San Juan y Santiago del Estero, dos de las sedes donde Ecuador jugó sus partidos de fase de grupos, poco o nada han demostrado estar ‘en onda’ con la máxima cita juvenil del fútbol.

La primera de ellas, según el último censo realizado en 2022, cuenta con una población de 818.234 habitantes, de los cuales menos de la mitad se sienten atraídos por el deporte rey, un hecho que quedó demostrado en los dos partidos que la Mini-Tri disputó en esta ciudad. Ante Estados Unidos, la asistencia fue de 15.438 espectadores, mientras que ante Eslovaquia el público registrado fue de 13.919.

En las calles, no hay un solo afiche decorativo sobre el torneo, ni siquiera en la plaza central de la ciudad, donde se supondría debe haber actividad relacionada con este importante torneo a nivel de selecciones juveniles.

La poca “fiebre mundialista” puede deberse a su poca cultura futbolera, pues solo tiene dos equipos: Atlético San Martín y Club Sportivo Desamparados, ambos en Segunda Categoría y que cuentan con su propio estadio, por lo que no necesitan alquilar el San Juan del Bicentenario, predio donde jugó la selección ecuatoriana de fútbol.

En el centro de Santiago del Estero no existe publicidad que alerte a los transeúntes o habitantes sobre el evento mundialista. Mateo Artieda

Emiliano Sánchez, un argentino residente en San Juan, justifica el poco ambiente porque el lugar es pequeño y más bien tradicional. “Lo más fuerte que vas a ver en las noticias es un accidente de tránsito”, afirma con una sonrisa.

LigaPro: Independiente del Valle, por sellar la etapa ante Liga de Quito Leer más

“Sinceramente no me atrae mucho el fútbol y conozco a muchos sanjuaninos que tienen esa misma forma de pensar. Por algo tenemos otros deportes como el ciclismo o el automovilismo”, dejó en claro Emiliano.

Algo parecido pasa en Santiago del Estero, la otra sede que acoge desde el viernes 19 de mayo a la selección ecuatoriana sub-20, donde se celebró el histórico 9-0 ante Fiyi.

Situada más al norte de San Juan, tiene las mismas características: cero ambiente mundialista. No se ve ningún afiche por las calles, ni promocionando partidos de otros países, mientras que los bares y restaurantes lucen ajenos a la fiesta deportiva.

Las afueras de los estadios tampoco son aprovechadas para la propaganda o algún tipo de actividad. Mateo Artieda

Hablar sobre el tema de la asistencia en el Estadio Único Madre de Ciudades, que cuenta con una capacidad de 30.000 espectadores, podría ser resultar engañoso. En la última fecha este predio acogió el cotejo Ecuador vs. Fiji (9-0) y Uzbekistán vs. Guatemala (2-0), con un registro aproximado de 15.540 fanáticos asistentes, nada mal para ser un partido de Mundial Sub-20. Sin embargo, ese día fue feriado, por lo que no podemos afirmar que a la gente de Santiago del Estero le interesa el torneo.

San Juan sí vive el fútbol de Primera Categoría, gracias al equipo local, el Club Atlético Central Córdoba, que juega de local en el estadio Alfredo Terrera.

Por otro lado, el estadio Único Madre de Ciudades es elegido con frecuencia para acoger las finales de la Copa Argentina, Supercopa y demás eventos deportivos, por lo que existe una gran afluencia de hinchas que simpatizan con otros equipos más grandes del país austral, como Boca o River Plate.