Mundial sub-20: Ecuador y una goleada que entra en la historia de la FIFA

El 9-0 que Ecuador le propinó el 26 de mayo a Fiyi, en el cierre del Grupo B del Mundial sub-20 de Argentina, se metió en las estadísticas de la FIFA.

Si bien no es la primera vez que una selección aplasta sin piedad a otro combinado, el resultado de la Mini-Tri se ubica como la cuarta mayor goleada en una cita ecuménica de esta categoría.

De acuerdo a las estadísticas, la última victoria que se dio con un abultado número de goles fue en la edición pasada, que se llevo a cabo en 2019 en Polonia, torneo en el que incluso el elenco ecuatoriano terminó en la tercera posición.

El récord le pertenece hasta ahora a Noruega que se impuso 12-0 a Honduras (30 de mayo de 2019), en el duelo de la fase de grupos. Como dato adicional, nueve tantos fueron anotados por Erling Haaland, actual goleador del Manchester City de Inglaterra.

Las otras mayores goleadas (ver gráfico) se dieron en los mundiales de Malasia 1997 (Brasil 10-3 Corea del Sur); Egipto 2009 (España 8-0 Tahití) y Nueva Zelanda 2015 (Alemania 8-1 Fiyi).

Por otro lado, Miguel Bravo, estratega de la Mini-Tri, se mostró satisfecho por el triunfo que les dio el pase a los octavos de final, pero reconoció que no hay que relajarse por este resultado que difícilmente se vuelva a repetir en las instancias finales.

“Que el resultado no nos confunda. En un Mundial no hay partido fácil. No hay que relajarse. El objetivo era clasificar y tomar el partido con mucha seriedad. Al final lo conseguimos”, expresó el estratega nacional.

Bravo destacó que ahora se viene lo más fuerte del torneo, pero que el grupo se siente motivado en igualar o superar lo hecho en Polonia 2019.

“Queremos matarnos para llegar lo más lejos posible en este Mundial. Los chicos están con mucha ilusión”.

Pese a que el elenco nacional goleó a Fiyi, el estratega de la Mini-Tri manifestó que su combinado debe seguir mejorando en ataque. “Tenemos que seguir corrigiendo. Este partido nos sirvió para afianzar cosas en ataques.

Justin Cuero, quien pudo anotar un doblete en el encuentro frente a Fiyi, espera que este triunfo termine de afianzar al elenco nacional. “Hemos ido mejorando en nuestro juego y ahora debemos seguir mentalizados en darle una alegría a la gente”, dijo Cuero.