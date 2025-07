Mundial de Clubes: ¿Europa no es tan poderosa como pensábamos?

El Mundial de Clubes 2025 ha estado lleno de sorpresas, la más grande de todas: la superioridad del fútbol europeo no es tan grande como se creía. Y es que distintos clubes del continente estrella de fútbol ya quedaron eliminados en las primeras fases por equipos sudamericanos y del medio oriente. Esto ha demostrado que el dominio del fúbtol europeo no es inalcanzable.

(Te invitamos a leer: Piero Hincapié y Willian Pacho entre los defensas más caros: ¿cuáles son sus valores?)

Atlético de Madrid y Porto, dos gigantes europeos, quedaron afuera del certamen en la fase de grupos. En el caso de Porto, quedó eliminado tras no poder ganarle sorprendentemente a Inter de Miami y a Al Ahly. En el caso de Atlético de Madrid, quedó eliminado porque no fue superior al actual campeón de Copa Libertadores, Botafogo. A pesar de haber ganado el partido al club brasileño, el equipo español no pudo remontar la goleada por parte del PSG y quedó fuera.

Con ustedes, los octavos de final del Mundial de Clubes. 🤩#FIFACWC pic.twitter.com/rxvFHvJ7vG — Mundial de Clubes FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2025

De los 16 a los 8 mejores del mundo

En los octavos se final se esperaba que solo pase un club brasileño, debido a que era el único partido entre dos equipos del mismo país. Sin embargo, el campeonato internacional no deja de sorprender. Al Hilal de Arabia Saudita dio la sorpresa más grande del torneo tras eliminar al Manchester City con un 3-4 en tiempo adicional. El club saudí dirigido por Inzaghi logró posicionarse entre los ocho mejores del mundo y dejó fuera a uno de los más grandes de Europa.

Todos los goles de la clasificación del Al Hilal ante el Manchester City. 📺⚽️#FIFACWC — Mundial de Clubes FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 1, 2025

Richard Carapaz no va al Tour de Francia: este es el tiempo para su recuperación Leer más

Por su parte, Fluminense también logró entrar a cuartos de final tras vencer al Inter de Milán con un 2-0 y consiguiendo eliminar al actual subcampeón de Champions League. La victoria del club brasileño es una demostración más de que el fútbol sudamericano no es inferior al europeo e incluso en competencias internacionales puede ser mejor que el viejo continente. No es la primera vez que un equipo brasileño demuestra superioridad ante un gigante europeo. En la fase de grupos, Botafogo ganó por 1-0 al PSG, actual campeón de Champions League.

RELACIONADAS Ecuador da el primer gran paso a una Liga de fútbol inclusiva

Aunque la felicidad no le duró tanto al actual campeón de Copa Libertadores tras ser vencido en un duelo brasileño de octavos de final por Palmeiras. Es así como tres equipos no europeos lograron posicionarse entre los ocho mejores clubes del mundo: Palmeiras, Fluminense y Al Hilal. Y varios favoritos europeos se despidieron del Mundial mucho antes de lo esperado.

Los equipos europeos clasificados consisten en: PSG, Chelsea, Bayern Múnich. Los últimos dos que pasarán a la siguiente etapa se definirán hoy: Real Madrid vs Juventus y Borussia Dortmund vs Monterrey.

¡Hoy nos despedimos de los octavos desde Miami y Atlanta! 🤩#FIFACWC pic.twitter.com/7OUJNOYhqs — Mundial de Clubes FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 1, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!