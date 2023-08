El marchista ecuatoriano Daniel Pintado tiene el objetivo claro: “estamos para pelear el título mundial”. Con esa frase, el cuencano mejor ubicado en el ranking global de los 20 kilómetros marcha, así como décimo en los 35 kilómetros, vislumbra un torneo histórico no solo para él, sino para toda la delegación tricolor en Hungría.

De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Atletismo, Ecuador acudió al torneo con 17 representantes en cinco disciplinas. La madrugada del sábado 19 de agosto, a la 01:50 (hora de Ecuador), estaban previstos los 20 kilómetros marcha, competencia en la que Pintado, David Hurtado y Jordi Jiménez iban a participar; mientras que para las 13:45 está agendada la clasificación del grupo B en lanzamiento de disco, con Juan Caicedo como único tricolor participando.

El Team Ecuador de marcha masculino obtuvo el título por equipos en el Mundial de Marcha de Omán 2022. De ahí que Pintado ve posible repetir aquella gesta en Hungría, con el añadido de llegar al podio.

El equipo conquistó ese título gracias al cuarto lugar de Daniel Pintado (1h 24m 35s), al noveno lugar de Jordy Jiménez (1h 26m 03s) y al décimo segundo lugar de David Hurtado (1h 26m 38s).

Este último comenta que su proyección en los 20 kilómetros estaba para “ingresar al top 7” y se mostró contento por los resultados logrados en el campamento en España previo al Mundial.

Hurtado, primer deportista tricolor en clasificar a los Juegos de París 2024, aún no tiene entrenador para la cita olímpica.

“Hasta el día de hoy no tengo entrenador, porque la Federación no lo ha contratado. A pesar de eso, Javier Cayambe me está acompañando en el Mundial”, dijo Hurtado sobre su formador, con quien lleva trabajando hace 11 años.

“La mejor manera de enfrentarnos a la dirigencia deportiva en nuestro país es con buenos resultados”, cerró el quiteño, de 24 años.

Por otro lado, la jornada dominical continuará con la participación del equipo femenino de marcha en los 20 kilómetros. Glenda Morejón, Johana Ordóñez y Paula Torres lucharán por el podio en la carrera, cuyo inicio está programado para las 00:15.

Le seguirán las velocistas Nicole Caicedo en los 400 metros planos y Ángela Tenorio en los 100 metros, quienes debutarán en la cita mundialista. En Ecuador las podremos ver desde las 02:35 y 05:10, respectivamente.

El Mundial de Atletismo será transmitido de manera gratuita por el canal de Youtube de la World Athletics.

