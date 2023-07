Ecuador: El Atletismo en entredicho

La Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA) vive días turbulentos, tras las quejas de dos marchistas del alto rendimiento: David Hurtado y Johanna Ordóñez. Lo curioso es que los cuestionamientos han generado un cruce de respuestas en los que ha intervenido incluso el Ministerio del Deporte, que también ha salido ‘salpicado’ en los fuertes cuestionamientos.

EXPRESO habló tanto con el quiteño como con la guayaquileña, dos de los andarines con amplias proyecciones rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, y ellos hablan de supuestas irregularidades en la FEA que les estarían impidiendo una óptima preparación primero para el Mundial de Atletismo en Budapest (Hungría), cita para la que resta apenas un mes, y para la cita olímpica principal que está a menos de un año.

En el caso de Hurtado, dice que existen ‘trabas’ para la contratación de su entrenador Javier Cayambe, con quien lleva trabajando hace 11 años. El primer andarín tricolor en clasificar a París, de momento, no podrá contar con su formador en los próximos Juegos debido a un ‘concurso de mérito y oposición’ que -a criterio de Hurtado- se “inventó” la Ecuatoriana y en el que Cayambe “injustamente” deberá participar. Así lo confirma el director técnico.

“El concurso acabará a finales de agosto, siempre y cuando David esté de acuerdo con el ganador; si no, vuelven a hacer otro concurso y el trámite se dilatará dos meses más (hasta octubre). La FEA nos está haciendo un daño directo porque no hemos hecho campamentos y porque David está concentrado en reclamar sus derechos y eso automáticamente le quita el foco de preparación”, expresó Cayambe a este Diario. Pero la denuncia es aún más delicada.

“Ya se sabe qué entrenador va a ganar. Hurtado se reunió con un técnico (omite el nombre) que prácticamente le dijo ‘yo voy a ganar ese concurso y me ofrezco trabajar para tu posible medalla olímpica’. Obviamente David se negó”, expresa tajante el DT.

Según el adiestrador, Hurtado, junto a otros 21 deportistas integran el programa ‘Equipo Capitán’, un proyecto del Ministerio de Deporte donde se destina $100.000 como incentivo preparatorio a los deportistas con más chances de subirse al podio en París. Dentro del programa destacan los también marchistas Daniel Pintado y Glenda Morejón; las halteristas Neisi Dajomes y Tamara Salazar; el ciclista Richard Carapaz, entre otros.

“De esos $ 100.000 (ya en arcas de la FEA) decidieron unilateralmente darle 30.000 a Pintado, quien tiene a Carlos Vélez como supuesto entrenador. Digo supuesto porque él entró como psicólogo, luego fue coordinador de marcha, luego asistente de Andrés Chocho y ahora funge como entrenador de marcha. A él no le pusieron concurso de mérito y a mí sí, por eso digo que simplemente no me quieren contratar”, denuncia.

Desde España, Johanna Ordóñez se suma a las quejas contra la Ecuatoriana de Atletismo. Empieza por preparación para el Mundial de la disciplina en Hungría en donde, según ella, había avisado con anticipación a la Federación que debía contar con los recursos necesarios para un entrenamiento en Madrid. “Pedí que me apoyaran por lo menos con el costo del pasaje, pero no fue posible. Estoy aquí porque pagué con mi tarjeta de crédito”, dice a EXPRESO con frustración.

Ordóñez agrega que al llegar a España se enteró por su entrenador que este 28 de julio se celebrará el Campeonato Nacional de Atletismo en Valencia, cita que podía servir de ‘termómetro’ para el Mundial, pero para inscribirse necesitaba solo el aval de la Ecuatoriana, gestión que tampoco fue realizada.

Preguntado por este Diario, Julio Idrovo, administrador de la FEA, explicó con documentos que la deportista no había incluido ese torneo en la planificación.

El problema entre Ordóñez y el máximo organismo del atletismo en el país llegó a las redes sociales en las que Sebastián Palacios, ministro del Deporte, respondió: “Es el colmo que una federación no atienda a sus deportistas. Esa es su razón de ser y su deber: atenderlos, escucharlos y apoyarlos”.

La FEA no tardó en responder: “Rechazamos la búsqueda de un protagonismo mal sustentado, puesto que la atleta en su Plan de Alto Rendimiento no incluyó el evento que usted, actuando de una manera populista y demagógica, pretende imponer”.

El problema aún no se soluciona y todo indica que traerá más cola. Los deportistas, por su parte, entrenan con incertidumbre.