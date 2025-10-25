Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Alex Márquez
El piloto español Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) aseguró virtualmente el segundo lugar del Mundial de MotoGP.Archivo

MotoGP: Bagnaia, segunda victoria ‘sprint’; Alex Márquez, subcampeón mundial

El Gran Premio de Malasia empezó a definir finalmente el podio del Mundial de MotoGP

El italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sumó este sábado 25 de octubre su segunda victoria de la temporada en una carrera ‘sprint’ al vencer la del Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang, en donde el español Alex Márquez es matemáticamente ya subcampeón del mundo.

RELACIONADAS

Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) dominó la carrera de principio a fin, secundado en todo momento por un Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), quien no cometió errores y que aguantó los envites iniciales del también español Pedro ‘Tiburón’ Acosta (KTM RC 16).

En el tramo final, Acosta no pudo evitar que le arrebatara la tercera posición el también español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), quien siempre logra muy buen ritmo a final de carrera, fue así como logró el título de ‘rookie’ (debutante) del año.

La selección femenina absoluta de Ecuador golea y gusta en la Liga de Naciones 2025

Ecuador golea a Bolivia y prepara duelo ante Colombia en la Liga de Naciones

Leer más

Con la ‘sana’ intención de enmendar su mala actuación de Indonesia y Australia, el italiano ‘Pecco’ Bagnaia quiso hacer buena su tercera ‘pole position’ consecutiva en el circuito de Sepang y salió como una exhalación al apagarse el semáforo rojo, seguido por el español Alex Márquez.

A ambos se les pegó el español Pedro ‘Tiburón’ Acosta (KTM RC 16), que salía desde la segunda línea -quinto- y en apenas un par de curvas ya habían logrado abrir un pequeño hueco sobre sus perseguidores, que eran el español Joan Mir (Honda RC 213V), el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Quartararo no pudo evitar que Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) le superase por el interior de la curva para ponerse al rebufo de la moto de Morbidelli, en tanto que por delante se iba a la caza del trío de cabeza Joan Mir.

En la segunda de las diez vueltas de carrera, ‘Pecco’ Bagnaia había conseguido una cierta ventaja sobre Alex Márquez y Pedro Acosta, a los que poco a poco se fue acercando un Joan Mir muy combativo. Al final, Bagnaia estiró su ventaja.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Las Últimas Noticias

  1. MotoGP: Bagnaia, segunda victoria ‘sprint’; Alex Márquez, subcampeón mundial

  2. Serena Williams: Premio Princesa de Asturias; vigencia que no acaba en el tenis

  3. ¿Por qué Andreína Bravo se muda a República Dominicana?

  4. Ecuador golea a Bolivia y prepara duelo ante Colombia en la Liga de Naciones

  5. Emelec enfrenta a Delfín en LigaPro 2025: Previa, horario y canal para ver el partido

LO MÁS VISTO

  1. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  2. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  3. María Paula Christiansen es mencionada en el caso Villavicencio

  4. Operativo policial en La Joya: Esto encontraron en seis viviendas

  5. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

Te recomendamos