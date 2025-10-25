MotoGP: Bagnaia, segunda victoria ‘sprint’; Alex Márquez, subcampeón mundial

El Gran Premio de Malasia empezó a definir finalmente el podio del Mundial de MotoGP

El italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sumó este sábado 25 de octubre su segunda victoria de la temporada en una carrera ‘sprint’ al vencer la del Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang, en donde el español Alex Márquez es matemáticamente ya subcampeón del mundo.

Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) dominó la carrera de principio a fin, secundado en todo momento por un Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), quien no cometió errores y que aguantó los envites iniciales del también español Pedro ‘Tiburón’ Acosta (KTM RC 16).

HISTÓRICO



Marc Márquez y Álex Márquez son los primeros hermanos en terminar como campeón y subcampeón en toda la historia de MotoGP. pic.twitter.com/Mkjw6iFL00 — Swinxy (@Swinxy) October 25, 2025

En el tramo final, Acosta no pudo evitar que le arrebatara la tercera posición el también español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), quien siempre logra muy buen ritmo a final de carrera, fue así como logró el título de ‘rookie’ (debutante) del año.

Con la ‘sana’ intención de enmendar su mala actuación de Indonesia y Australia, el italiano ‘Pecco’ Bagnaia quiso hacer buena su tercera ‘pole position’ consecutiva en el circuito de Sepang y salió como una exhalación al apagarse el semáforo rojo, seguido por el español Alex Márquez.

A ambos se les pegó el español Pedro ‘Tiburón’ Acosta (KTM RC 16), que salía desde la segunda línea -quinto- y en apenas un par de curvas ya habían logrado abrir un pequeño hueco sobre sus perseguidores, que eran el español Joan Mir (Honda RC 213V), el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Quartararo no pudo evitar que Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) le superase por el interior de la curva para ponerse al rebufo de la moto de Morbidelli, en tanto que por delante se iba a la caza del trío de cabeza Joan Mir.

En la segunda de las diez vueltas de carrera, ‘Pecco’ Bagnaia había conseguido una cierta ventaja sobre Alex Márquez y Pedro Acosta, a los que poco a poco se fue acercando un Joan Mir muy combativo. Al final, Bagnaia estiró su ventaja.

