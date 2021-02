Morro García: Un adiós y un grito

El futbolista, muchas veces, es pensado como un ser superior, casi intocable, que gana mucho dinero y por ello no debería estar sufriendo otros males. Pero la sorpresiva noticia del suicidio de Santiago ‘Morro’ García abrió el debate de cómo los clubes, no solo de fútbol sino deportivos, encaran los problemas psicológicos de sus trabajadores.

En 2019, García dejaba un mensaje entre líneas, que hoy toma mayor trascendencia por su pronta e inesperada partida.

“Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Nos pasan cosas que influyen en nuestro rendimiento. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué”, firmó el Morro García en una entrevista.

La actualidad del delantero uruguayo no era la más alentadora. En Mendoza estaba solo, sus familiares estaban en Montevideo, extrañaba a su hija a la que no veía hace un buen tiempo. Su último gol fue el 2 de noviembre de 2020, Godoy Cruz, por pedido de su presidente, dejó de utilizarlo. Superó el coronavirus, pero no pudo ganarla a la depresión, una enfermedad que se venía tratando, pero fue tarde. Sí, tarde a los 30 años.

El futbolista profesional es admirado, generalmente. Mucho dinero en poco tiempo. Mucho reconocimiento en poco tiempo. Mucho poder en poco tiempo. Mucho de todo, y a veces todo de nada. El Morro no le encontró la vuelta y al igual que otros pibes algo le faltaba para ser feliz(+) — Sebastian Domínguez (@sebadominguez6) February 6, 2021

EXPRESO conversó con el futbolista de 9 de octubre, Tito Valencia, quien además de jugar estudia psicología y habló de la importancia de este recurso en el futbolista, no solo en la profesionalización, sino en las divisiones formativas.

“Si te das cuenta, todo en la vida es psicológico. El trabajar antes de un partido el aspecto psicológico, te va ayudar. Como jugador, vemos al psicólogo como malo. Y muchos técnicos lo ven como alguien que quiere invadir su espacio. Por eso para mí no es tanto fijarme en los profesionales, sino en las bases para cuando esos jóvenes estén arriba, tengan una guía más profesional. Ir educándolos desde chicos para que evitemos tragedias como esta”, dijo.

“En el fútbol comienzas joven y puedes acabar rápido y hay que estar preparado para eso. Hay que empezar a guiar a las nuevas generaciones. Un psicólogo en formativas es muy importante”, agregó Tito Valencia.

Los jugadores de fútbol vivimos bajo escrutinio, como tantas otras personas de exposición pública. Muchos de los comentarios que recibimos ignoran que tenemos una vida más allá de la cancha, con subidas y bajadas como todas las personas.

Hoy se fue el Morro, que en paz descanse. — Sebastián Rodríguez (@Sebas_r8) February 7, 2021

El psicólogo ecuatoriano, Manuel Macías, conversó con este Diario y explicó algunas señales que hay que atender y lo clave que es tratar la mente en el fútbol.

“Hay tres aspectos que son determinantes para que un futbolista pueda estar bien y pueda rendir: motivación, autoconfianza y concentración. Este futbolista estaba relegado o sea que no era motivado, estaba solo y eso merma la confianza, por último como va a concentrarse en un contexto desfavorable. Hay que estar vigilante de esas señales”, explicó.

“Es curioso que el fútbol ha evolucionado para entrenar físicamente a sus jugadores, pero hay algunos que todavía se oponen a la práctica. Ojalá esto sirva para abrir los ojos a una situación real y desafortunada que atraviesan los futbolistas”, cerró. SDP