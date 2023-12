Los Montoya ‘regalan’ fútbol en Salitre

Haber jugado en Barcelona, Emelec y la selección ecuatoriana de fútbol fue la carta de presentación con la que Víctor Montoya acaparó la atención de los residentes de dos urbanizaciones de la vía a Salitre, en el cantón Daule, para que sus hijos pertenezcan a la escuela de fútbol que lleva su nombre.

Y es que siete años después de colgar los botines por una lesión en la rodilla, el ‘profe’, como lo llaman ahora sus alumnos, conversó con EXPRESO y confesó lo “orgulloso” que está de haber incursionado en este proyecto deportivo que inició en 2015 y que lidera junto a su padre, Manuel Montoya.

“Trabajar con mi papá me llena de emoción. Él hizo los cursos de entrenador en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y tiene la posibilidad de dirigir en cualquier equipo. Él siempre me apoyó en todo, trabaja conmigo, me aporta con sus conocimientos y ha servido para inculcar a los más pequeños y grandes”, acota.

Anualmente, los profes Montoya aprovechan las festividades de diciembre para agasajar a sus más de 90 futbolistas de entre 5 a 18 años, que tienen entre las dos sucursales.

Los chicos de la Escuela de Fútbol Montoya disputan el Torneo de Leyendas. Cortesía

Hace pocos días y con motivo de las fiestas de Navidad realizaron el evento al que acudieron 120 personas, teniendo como ‘plato fuerte’ una premiación cual ceremonia del Balón de Oro (gala que organiza la revista europea France Football-, en el que se reconoció al Mejor Futbolista (Balón de Oro), guante de oro (mejor portero), premio Puskas (mejor gol del año), y se entregó diplomas a la excelencia artística y excelencia académica.

“Tratamos de manejarlo lo más profesional posible para que los chicos se puedan motivar y superarse”, acotó el exdefensor tricolor.

Manuel y Víctor Montoya son los líderes de la escuela de fútbol en Salitre. Cortesía

Los juegos y las risas no faltaron. Además de los reconocimientos, el evento contó con temáticas interactivas, trivias deportivas y concurso de ‘cascaritas’ que realizaron activamente padres e hijos.

El agasajo cerró con la presentación artística de Juan Paúl, quien además de pertenecer al equipo sub-16 de la academia, incursiona en la música e hizo bailar a los presentes al ritmo de salsa, merengue y cumbia.

El profe Montoya resaltó los valores de su escuela: “Encaminar a los chicos para que sean buenos profesionales, buenos hijos y en algún momento, buenos padres de familia. Ese es nuestro objetivo”, acotó.

