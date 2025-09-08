Montero, Mourinho y Beccacece en el centro de las miradas: ¿qué se dijeron en verdad?

El mundo del fútbol quedó en vilo. Las fotos y la noticia de Jefferson Montero, Sebastián Beccacece y José Mourinho dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en tendencia inmediata, especialmente en Portugal, país del reconocido entrenador. Lo que parecía un simple análisis tras el empate 0-0 de Ecuador ante Paraguay, se transformó en un debate que incendió las redes.

Jefferson Montero, exfutbolista de la Tri, no guardó silencio. Con tono directo y sin filtros, criticó al entrenador Sebastián Beccacece: "La verdad que un poco apenado, porque tenemos una generación espectacular, pero aquí lo que hay que hacer es simple: cambiar el entrenador. Hay que tomar decisiones porque se viene un Mundial y con los mejores jugadores podemos hacer algo grande", afirmó.

La propuesta de Montero que incendió el mundo

Pero la propuesta que más impacto causó fue su invitación a que José Mourinho tome el timón de la selección ecuatoriana: "Yo he pensado hace varios días: lleguemos donde Mourinho. Hagamos una oferta, que la federación ponga de su parte y que deje el ego, todo lo que está perjudicando a la selección. Hagamos un esfuerzo y que dirija el Mundial; a los chicos les va a encantar la idea".

Montero no dudó en hacer la comparación que ya se volvió viral: "Beccacece está dirigiendo un Ferrari, pero no es alguien adecuado para ese coche. Necesitamos a alguien que sepa conducirlo y sacar el máximo producto". Finalmente, reafirmó su deseo de influir en la elección del próximo DT: "Esperemos que saque provecho a este talento".

La respuesta de Sebastián Beccacece

Por su parte, Beccacece se mantuvo firme y diplomático: "Aceptamos la diversidad y la crítica. Seguimos con nobleza; lo que vaya en desunión no suma. Cada uno tiene libertad de opinar, pero debe asumir la responsabilidad si afecta al bienestar de la selección de Ecuador".

El debate está abierto y, mientras tanto, la polémica sobre la Tri, su futuro y un posible Mourinho continúa dando vueltas por todo el planeta.

