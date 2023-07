El mediocampista ecuatoriano, quien se encuentra en medio de una ‘novela’ en la que se desconoce aún su destino en este mercado de fichajes, se sumó este miércoles 19 de julio a los trabajos de pretemporada con el Brighton en Nueva York, Estados Unidos, país en el que además el equipo de las gaviotas tiene planeada una gira de partidos.

En un vídeo publicado por el club se observa al tricolor junto a su compañero Pervis Estupiñán llegando al entrenamiento. Su primer partido en esta gira por EE.UU será ante Chelsea este sábado 22 de julio.

Plata fue reprendido por sus declaraciones. ARCHIVO

El volante ofensivo tricolor que milita actualmente en España, expresó en días anteriores su deseo de salir del equipo blanquivioleta en ese mercado de fichajes. Dichas declaraciones no fueron vistas de buena manera por Fran Sánchez, dirigente del Valladolid que expresó: “No me gustaron las declaraciones de Plata. No hay oferta en firme en cuanto a traspaso; si no llegan ofertas, seguirá.”

Cazares está cerca de volver al brasileirao. archivo

Múltiples reportes desde Brasil indican que el volante ofensivo podría volver al fútbol brasileño para la siguiente temporada. Cazares, quien rescindió contrato con Independiente este miércoles 19 de julio, se encuentra actualmente sin equipo. En días pasados se rumoreaba sobre su posible llegada a LDU, pero esto quedó desestimado. En las próximas horas se conocerá su nuevo club.