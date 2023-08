El desenlace de la novela de Moisés Caicedo tuvo giro dramático e inesperado, pero feliz al final.

Jeremy Sarmiento suma minutos, Franco consiguió la victoria y Arce destacó Leer más

El 10 de agosto, a 24 horas del arranque de la Premier League 2023-2024, el Liverpool apareció como protagonista de última hora ofreciendo 139 millones de dólares y todo hacía parecer que Moi se inclinaría por los el equipo dirigido por Jürgen Klopp, pero el ecuatoriano ya le había dado su palabra a los Blues y no pretendía cambiar de opinión.

Dicha lealtad a su promesa y al sueño que había tenido desde niño (de llegar al Chelsea) hizo que la dirigencia del cuadro londinense presentara una sexta propuesta al Brighton.

La oferta que pusieron sobre la mesa, el 13 de agosto, fue de 146 millones de dólares, por lo cual las Gaviotas no se pudieron negar y le terminaron dando luz verde a la salida del jugador ecuatoriano, quien ahora se ubica como uno de los fichajes más caros de la Premier League.

Además, la cifra que pagó el Chelsea colocan al exIndependiente del Valle en el ranking de los 10 fichajes más costosos del fútbol mundial.

Joao Félix entra en la convocatoria de Simeone Leer más

“Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Estoy muy emocionado de estar aquí en este gran club y no tuve que pensarlo dos veces cuando el Chelsea me llamó. No veo la hora de empezar con el equipo”, dijo Moisés, a través de un comunicado de prensa emitido por el club.

“Makelele y Kanté fueron una inspiración para mí. Cuando era niño, apoyaba al Chelsea y solía ver los partidos. Es increíble estar aquí”, finalizó el jugador ecuatoriano.

Ahora, con la llegada de Caicedo, figura indiscutible del Brighton y gran sorpresa de la Premier League pasada, el Chelsea volvió a desembolsar una importante suma de dinero.

Tras el anuncio, Caicedo de inmediato se puso a disposición del estratega argentino Mauricio Pochettino, quien ya planea el partido del domingo ante el West Ham United.

Para nadie es un secreto que el modelo de negocio del Chelsea, desde la llegada de Todd Boehly (presidente), es el de tirar la casa por la ventana, ya que entre nuevas contrataciones o sesiones de préstamo, el club de Londres ha gastado más de mil millones de dólares.

Moisés Caicedo: ¿Cuánto recibirá Independiente del Valle por el traspaso? Leer más

En dichos movimientos se encuentran los nombres del argentino Enzo Fernández y del ecuatoriano Moisés Caicedo.

En primera instancia, Fernández llegó en enero pasado desde el Benfica de Portugal por la cantidad de $132.4 millones de dólares, en una transferencia que fue la más importante en el mercado de invierno; el argentino de realizar una gran fase de grupos con los de Lisboa y de coronarse campeón en el Mundial de Catar de 2022.

Los 273 millones de dólares que se invirtieron en Fernández y Caicedo, se suman a los $372 millones que también se desembolsaron por otros siete jugadores: Christopher Nkunku, Axel Disasi, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Robert Sánchez y Angelo Gabriel.

Con la presencia del ecuatoriano los Blues refuerzan su medio campo y buscan hacer una mejor campaña que la que hicieron en la anterior temporada, en la cual terminaron en el puesto 12.

Con la venta de Moisés Caicedo no solo el Brighton sale ganando, sino también Independiente del Valle y Espoli.

Moisés Caicedo ingresa al ranking de fichajes más caros del mundo Leer más

El elenco Rayado, que en 2021 vendió el 80% del pase del Niño Moi, al cuadro inglés, recibirá la suma de $29’208.000, por el 20% del pase que les pertenece. En dicho año los negriazules vendieron a Caicedo en $5,5 millones.

Con dicho dinero, Michael Deller, principal accionista del Grupo IDV, reveló que se seguirá invirtiendo en las formativas del club.

“El porcentaje que le corresponde al Independiente por esta venta, decidimos poner ese dinero en un fideicomiso, y solo podrá ser utilizado para las divisiones inferiores. Ese dinero es importante y será utilizado para nuestros chicos. Cuando estuvo por aquí Moisés, hablé con él y le comenté esta idea, se puso feliz”, dijo Deller a Radio La Red de Quito.

Espoli, por su parte, recibirá más de un millón de dólares, por el 5% de los derechos de formación de Caicedo.

Lenin Bolaños, dirigente de Espoli, afirmó ayer en la radio capitalina Área Deportiva, que el club policial recibirá aproximadamente $1’168.000. Agregó que con ese dinero construirán un complejo deportivo en San Antonio de Pichincha.