Moisés Caicedo se destapa: responde a las críticas por su rendimiento en Chelsea

El jugador ecuatoriano del Chelsea, Moises Caicedo, dio la cara a las duras críticas acerca del bajo rendimiento que ha mostrado en los últimos partidos, para la prensa especializada de Inglaterra, el alto costo que pagó el equipo inglés no se está demostrando dentro de la cancha.

Roberto Jiménez, el prodigio ecuatoriano campeón Mundial de Jiu Jitsu Leer más

El Chelsea está en la posición 12 de la tabla acumulada con 19 puntos a casi 20 puntos del líder (Liverpool).

Ante esto Caicedo en una entrevista a Telemundo deportes dijo: “Mi mentalidad siempre ha sido ganadora, ganar partidos, ganar en el centro del campo todos los duelos, me molesto conmigo mismo, quisiera mostrar (mi mejor nivel), se necesita tiempo para adaptarse al club, he sentido más presión acá, pero tengo que adaptarme, no estamos atravesando un buen momento, estoy convencido con el tiempo que el Moisés de antes va volver y va seguir triunfando”.

Además, contesto a las declaraciones de Klopp técnico del Liverpool: “El fútbol da altos y bajos, estoy tranquilo sé que esto en algún momento iba a llegar, las mismas personas que te ponen arriba te bajan, nunca me dejo llevar de los halagos de nadie, solo yo se lo bueno que soy” aclaró el “niño” Moi.

También mencionó su relación con el técnico actual Mauricio Pochettino, que está en la cuerda floja por los malos resultados: “Chelsea siempre me ha llamado la atención, me habían demostrado que en verdad me querían, el entrenador Pochettino habla mi idioma también, tenemos muy buena relación. El Siempre está pendiente de nosotros, me ha protegido, es algo que valoro”.

Finalizo contando sus planes para el fin de año: “Pasaré con mi mujer, ella vive acá (Inglaterra), va ser una navidad muy linda para mi”.

🇪🇨💙 “En tan poco tiempo he tenido éxito”



🗣️ Moisés Caicedo confesó por qué le fue tan fácil decirle que "sí" al @ChelseaFC, la ilusión de su carrera y el apoyo que ha recibido de Pochettino.



🎙️ Escucha la entrevista exclusiva con @Jaimefmacias #LigaPremierTD pic.twitter.com/K6kYIJkRP3 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 13, 2023

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!