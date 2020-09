Las miradas están sobre los jugadores de Emelec

La crisis deportiva que atraviesa el Club Sport Emelec es la más compleja en los últimos años y eso no lo desconoce el máximo dirigente del club, Nassib Neme. El presidente de los eléctricos habló con EXPRESO sobre “actitudes” y displicencia” por parte de futbolistas en su plantilla, por lo que esta noche en el Olímpico Atahualpa, todos los ojos del mundo futbolero estarán sobre sus jugadores cuando midan a El Nacional.

El Club Sport Emelec ha sumado 10 puntos en nueve fechas del campeonato ecuatoriano de fútbol. Ha marcado doce goles y ha recibido la misma cantidad. Una posición y realidad que lo aleja de puestos internacionales y de los objetivos que se plantea un club de esa grandeza.

Cuando la crítica del emelecismo se dirigía hacia el timonel, Ismael Rescalvo, el presidente del club, no solo le dio un espaldarazo de confianza al español, sino que también aclaró a este Diario que, internamente, ha identificado cierto grado de responsabilidad de ciertos futbolistas.

“El proceso Rescalvo no va a interrumpirse por que dos o tres irresponsables tiren abajo el trabajo serio y responsable que desarrolla el entrenador”, empezó explicando Neme.

“El cuerpo técnico que comanda Ismael Rescalvo ha hecho y está haciendo un muy buen trabajo en todo sentido, aunque esa labor no está asociada a los resultados por diversos factores. Cuando el nivel de responsabilidad se transfiere indebidamente al entrenador, es entonces cuando realmente comienzan los problemas y no somos ingenuos para no darnos cuenta de las cosas”, agregó.

Neme remarcó que dentro del campo hay un problema de actitud y que es algo que manejan a la interna.

“Hay jugadores (y los nombres propios los ventilamos internamente), que tienen en cada partido poca actitud y escaso compromiso; hay uno que otro que, teniendo actitud y compromiso, están pasando por un mal momento individual lo que los ha vuelto vulnerables disminuyendo su confianza en cada partido, esto último puede suceder y está sucediendo; lo que es inaceptable es la displicencia y falta de compromiso”, manifestó.

El presidente millonario no come ansias y asegura que el club tiene condiciones para revertir esta situación en LigaPro.

“Apenas se han jugado nueve partidos. El torneo recién empieza aún cuando estemos en septiembre, está verde todavía. Faltan 21 partidos por jugarse. Y la segunda etapa empieza de cero. La ansiedad nunca asoma en Emelec; ánimo y paciencia, sí”, cerró.

Se esperan correctivos en el duelo de hoy ante los militares, pero la incógnita sigue latente: ¿seguirán viendo los aficionados azules a un Emelec sin rumbo, o desde hoy empezará el nuevo camino que se proyectaron a inicios de temporada?