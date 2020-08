Nassib Neme: "El proyecto Rescalvo no va a interrumpirse por dos o tres irresponsables"

El Club Sport Emelec ha sumado 10 puntos en nueve fechas del campeonato ecuatoriano de fútbol. Ha marcado doce goles y ha recibido la misma cantidad. Está en décima posición a once unidades del líder, Liga de Quito y le lleva tres puntos al último, Olmedo. La crisis que atraviesa el millonario preocupa y su presidente, Nassib Neme, se pronunció al respecto.

"Esto que hoy estamos pasando no es nuevo, ya nos sucedió antes y muchas veces, con Sampaoli, con Quinteros, con Arias. Así que sabemos cómo manejarnos en escenarios adversos deportivamente hablando", comenzó explicando Neme.

Sobre el constante señalamiento de Ismael Rescalvo como el principal responsable de la crisis deportiva, fue enfático en respaldarlo a él y su proyecto. "El cuerpo técnico que comanda Ismael Rescalvo ha hecho y está haciendo un muy buen trabajo en todo sentido, aunque esa labor no está asociada a los resultados por diversos factores. Cuando el nivel de responsabilidad se transfiere indebidamente al entrenador es entonces cuando realmente comienzan los problemas y no somos ingenuos para no darnos cuenta de las cosas", agregó.

Neme remarcó que dentro del campo hay un problema de actitud y que es algo que manejan a la interna. "Hay jugadores ( y los nombres propios los ventilamos internamente), que tienen en cada partido poca actitud y escaso compromiso; hay uno que otro que teniendo actitud y compromiso, están pasando por un mal momento individual lo que los ha vuelto vulnerables disminuyendo su confianza en cada partido, esto último puede suceder y está sucediendo; lo que es inaceptable es la displicencia y falta de compromiso", manifestó.

Fue contundente al ratificar al español en su cargo. "El proceso Rescalvo no va a interrumpirse por que dos o tres irresponsables tiren abajo el trabajo serio y responsable que desarrolla el entrenador", sentenció.

Neme no se deslindó de responsabilidades y dijo que no niega que si jugadores que él gestionó para fichar, no funcionan, Rescalvo no es el directo culpable.

"Las decisiones finales (aunque en ellas participa intensamente el DT) de fichar jugadores y comprar los jugadores, que hoy visten nuestra camiseta, son responsabilidad de la comisión directiva y principalmente del presidente. Si algún jugador muestra falta de compromiso y actitud responsabilizar al entrenador es lo más erróneo y usual que en fútbol sucede", sumó.

Por último, Neme es optimista con el futuro y asegura que de esta mala racha se recuperarán. "Apenas se han jugado nueve partidos. El torneo recién empieza aún cuando estemos en septiembre, está verde aún. Faltan 21 partidos por jugarse. Y la segunda etapa empieza de cero. La ansiedad nunca asoma en Emelec, ánimo y paciencia, sí. La Copa Sudamericana ganamos dos de dos partidos y quedan casi 60 días para el reinicio de esa competencia. Tiempo y confianza en el potencial de nuestro equipo tenemos", finalizó.