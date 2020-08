Leandro Vega: "Yo me hago cargo de mis errores"

Tres errores de Leandro Vega le han costado a Emelec nueve valiosos puntos desde el reinicio de la LigaPro y, aunque el defensa argentino no es el único culpable de la crisis que vive el tricampeón, es uno de los pocos que ha dado la cara ante la opinión pública. Él está seguro de que este mal momento pasará.

"Soy optimista, sé que nos vamos a levantar. Uno no quiere equivocarse, trabajamos para no cometer errores, pero a veces pasa, esto es fútbol. Yo me hago cargo de mis errores. Siempre salimos a ganar, a veces no se puede", indicó.

Tres malos despejes de Vega significaron las derrotas o abrieron el camino a estas en los juegos ante Delfín, Barcelona y Técnico Universitario.

"En lo personal estoy dolido, contra Delfín y Barcelona yo fallé, de eso estoy consciente, estoy seguro que vamos a mejorar, tenemos que ser optimistas y vamos a levantarnos", acotó.

Durante la pausa del torneo, debido a la pandemia, surgió la posibilidad de que el defensa sea transferido al extranjero.