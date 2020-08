Emelec sufre por sus jugadores “apáticos”

Los 11 puntos de diferencia que Liga de Quito (primero) le ha sacado a Emelec (noveno) hipotecan las posibilidades de que los millonarios peleen la etapa. Más allá de la diferencia numérica, preocupa el bajón que muestran los dirigidos por Ismael Rescalvo.

Dos exfutbolistas azules consideran que aún existe una leve esperanza, aunque consideran que hay diversos factores internos que afectan al club.

“Emelec tiene una transición difícil, con jugadores nuevos que son muy apáticos, ‘pecho frío’, que no tienen condiciones para estar en el equipo. Ellos han cumplido un patrón de enseñanza, piensan que han alcanzado todo, pero olvidaron la mística, se olvidaron de lo que siempre ha sido Emelec, un equipo luchador. Me sorprende ver a futbolistas sobredimensionados, piensan que con lo poco que están haciendo es suficiente”, le dijo Jesús Cárdenas a EXPRESO.

El Jechu no está de acuerdo con el sistema que aplica el español Rescalvo.

No culpo a la pandemia por la falta de entrenamiento, porque los otros estuvieron en las mismas condiciones y se ven mejor. Creo que faltan ganas, los veo muy conformistas. Jesús Cárdenas, exdelantero de Emelec.

“La defensa es muy insegura. Se plantea una línea de tres con jugadores lentos y el traslado del balón también es lento. Se ha perdido el deseo de ganar, de ser protagonista. Se gana o se pierde en equipo, pero la cabeza debe darse cuenta de que no alcanza con lo que se hace. Cuando el fútbol no alcanza, sale a flote la mística”, acota.

La lectura de Víctor Montoya es similar. “Emelec tiene equipo para pelear. Nassib Neme siempre trata de armar los mejores planteles y han tenido la particularidad de que cuando no le han salido los resultados se han unido y sabido manejar la situación”.

El defensa, quien estuvo en el tricampeón en la campaña 2012, considera que al equipo de Rescalvo le cuesta adaptarse nuevamente a la competencia.

Esto pasa en los mejores equipos. Mira al Real Madrid, antes de ganar la Liga estuvo perdiendo y de un momento a otro se levantó, pero fue a base de trabajo en equipo. Víctor Montoya, exdefensa de Emelec.

“Estuvo bastante tiempo sin jugar. También los malos resultados ‘bajonean’ al grupo y afectan la parte psicológica del jugador, pero Emelec es un equipo grande y sabe cómo corregir estos errores”, sentenció.

Los consultados concuerdan en que “no se puede tirar la toalla”.

FACTORES DEL BAJÓN

- Muchas variantes. Ismael Rescalvo parece no definir un once abridor. Todos los equipos necesitan rotar, pero Emelec no tiene una base.

- Errores defensivos. Las equivocaciones de Vega han costado puntos, pero las fallas son de toda la defensa. Ante Técnico pudo ser goleada.

- Aporte de los extranjeros. Excepto Sebastián Rodríguez, la cuota foránea no aporta. El nivel de algunos de ellos solo da para ser suplentes.

-Falta de compromiso. Hay jugadores que deambulan en la cancha. No se sabe si no entienden lo que les pide el español, o no quieren aplicarlo.