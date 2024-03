Milán San Remo: Van der Poel y Pogacar pugnan el favoritismo

La temporada de “monumentos” se estrena este sábado 16 marzo con la 116 edición de la Milán San Remo, la “classicissima” que ofrece uno de los duelos más atractivos del ciclismo mundial con el neerlandés Mathieu van der Poel y el esloveno Tadej Pogacar frente a frente.

Sobre un recorrido de 288 kilómetros que irá de Pavia a San Remo, el espectáculo está servido con ambas estrellas. Mathieu van der Poel (Alpecin), campeón del Mundo y defensor del título obtenido en 2023, estrena la temporada dispuesto a levantar los brazos de nuevo.

En caso de conseguirlo, el ciclista de Kapellen, de 29 años, será el primero en lograr el doblete desde el alemán Erik Zabel, que firmó la gesta a comienzos de siglo. El nieto de Poulidor, 6 veces arcoíris de ciclocrós, centrará el foco, con ligera ventaja en las apuestas.

Sobre el escenario, nada menos que Tadej Pogacar (Klanec, 25 años), en su segunda carrera del año. En la primera, hace unos días en la Strade Bianche, dejó un sello indeleble con una escapada a 80 km de meta que le otorgó la gloria. El líder del UAE solo sabe ganar, lo mismo que Van der Poel, de ahí la ilusión por esperado duelo.

“Ha vuelto a impresionar, pero no estoy asustado. Fue un castigo, pero no me sorprendió. Todos sabemos de lo que es capaz. No se puede comparar con la carrera del sábado (hoy). Es el favorito, como en todas las carreras en las que participa”, dijo Van der Poel, también 6 veces campeón del Mundo de ciclocrós.

