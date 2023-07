La temporada 2023 está siendo de ensueño para el delantero Miguel Parrales. A pesar del mal momento de Guayaquil City, es el último en la tabla acumulada, con 12 puntos, el portovejense se convirtió en el goleador, con 13 anotaciones, de la primera etapa de la LigaPro.

Luis Suárez anuncia salida, pero deja en duda ir al Inter Miami Leer más

Parrales recibió a EXPRESO en la cancha complejo deportivo Hanna, ubicado en el km 18 de la avenida León Febres Cordero, del cantón Daule, para hablar sobre la importancia que ha tenido su familia y su constancia en el trabajo para llegar a su mejor nivel.

La compañía de sus 2 hijos, Miguelito, de 4 años, y Mariana, de 1, y su esposa Laura Fernández han hecho que en Guayaquil se sienta como en su casa. Aparte, porque en la ciudad puede encontrar fácilmente los platos que le gustan: la comida criolla manabita.

El atacante de los ciudadanos es la sensación del mercado de transferencia. Sus goles son requeridos por clubes nacionales y de afuera, así lo dejó saber el presidente del club, Iván Mendoza; sin embargo, Parrales solo se centra en mejorar para terminar el año como el goleador del torneo.

- ¿Qué influyó en usted para que se ‘destape’ como goleador?

Creo que eso te lo da el tiempo, los minutos y la confianza del cuerpo técnico. Este es mi cuarto año en el club (llegó en 2020), en el cual me he sentido muy cómodo y me he adaptado a una ciudad que me gusta mucho. Mi idea era que este año ya pueda dar el salto de calidad, ser ese delantero que compita a nivel nacional e internacional con mi equipo, porque el club me dio la confianza, soy su referente en el ataque.

Gracias a Dios se me están dando las cosas, espero tener esa mentalidad de poder seguir trabajando de la misma manera, ese enfoque que he tenido desde inicio de año.

- ¿Hizo un trabajo especial antes de iniciar esta temporada?

No, he venido haciendo el mismo trabajo durante muchos años. Creo que este buen momento por el que paso ha sido fruto de una constancia y disciplina en los entrenamientos. Gracias a Dios y la ayuda del club, trabajo duro todos los días, sin excepción alguna.

Michael Carcelén, el primer refuerzo de Emelec para el segundo semestre Leer más

- ¿Su familia siempre está a su lado?

Para mí, Dios y la familia son lo más importante. Mi familia siempre ha estado a mi lado, en los buenos y malos momentos. Es gratificante llegar a casa y encontrar a tu familia, abrazar a tus hijos y pasar lindos momentos. Mi hijo mayor ya entró a la escuela y disfruto mucho yéndolo a ver. A veces no nos damos cuenta de estos detalles que son importantes en la relación familiar.

Estoy viviendo una linda etapa con mis hijos y me llena mucho verlos crecer, y todo esto ha influido en la cancha porque son mi motivación. Ellos siempre me apoyan y por eso siempre dejo todo en el campo de juego, para que se sientan felices y orgullosos. Aparte, que quiero darles una buena vida, por eso me esfuerzo mucho.

- ¿Su hijo mayor es consciente de la popularidad que ha ganado?

Todavía no mucho. Él empieza a gritar cuando me ve jugar y va al estadio. Espero que le guste el fútbol, pero desde afuera porque la carrera de un futbolista es compleja y difícil. Me gustaría que trate de mirar a otros lados, que estudie una carrera profesional.

- ¿Y si quiere ser goleador como usted?

Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero no hay que exigirle nada. Me gustaría que él viva su vida y fluya. En lo personal, no me gustaría que sea futbolista, capaz me gustaría acompañarlo a jugar con sus amigos, pero al final del día que tenga su profesión.

- ¿Por qué no le gustaría que siga sus pasos?

Yo soy una persona muy familiar y me gustaría compartir mucho más tiempo con mi familia. Como futbolista, tenemos privilegios porque hacemos lo que nos gusta, nos pagan por jugar, pero a la vez tenemos que hacer sacrificios porque nos perdemos esas fechas especiales con la familia. A mí me gustaría compartir más tiempo con mis papás, quienes viven en Portoviejo, pero no puedo.

Cuando yo ya esté mayor me gustaría que mis hijos compartan conmigo las fechas importantes, me gustaría que tengan otra profesión para que tengan tiempo y puedan compartir con su familia, la vida se trata de eso, del amor entre familia.

- En 2020 llegó al City, ¿se le complicó su adaptación a la ciudad?

No, me adapté rápido porque es parecido a Manabí, es Costa. Me gusta comer mucho la comida criolla y en Guayaquil se encuentra fácil, pero cuando estaba en la Sierra era difícil conseguirla (entre 2016 y 2019 vivió en el capital). También soy de comer muchos mariscos.

Miguel Parrales es el goleador de la LigaPro, con 13 tantos. Archivo

- ¿Cuáles son esos platos que le dan la fuerza goleadora?

Me gusta comer mucho el encebollado, el ceviche, caldo de gallina, seco de gallina, platos criollos que son de mi tierra (Portoviejo, Manabí). En mis ratos libres o después de un partido como estas delicias.

- ¿Usted se los prepara?

Sí, sí cocino, todo lo que me gusta comer cocino, pero lo que mejor me sale es el asado. Igualmente, lo como muy poco para cuidarme físicamente, mantengo la dieta (entre risas). Hay que mantener el nivel, no me puedo descuidar porque el torneo está muy competitivo. Mucho asado, después me va a engordar (sonrió).

Cavani, a punto de desvincularse del Valencia Leer más

- Varios clubes lo quieren fichar, ¿usted está al tanto de las ofertas?

No, no sé nada al respecto. No hablo de este tema ni con el presidente del club, Iván Mendoza, ni mi representante. Me mantengo al margen por salud mental, por el bienestar mío y de mi familia. Trato de dejar esto en manos de Dios. Me alejo para no distraerme.

- ¿Le gustaría fichar por otro club?

Mi cabeza está en entrenarme todos los días y seguir a beneficio de Guayaquil City marcando goles. Quiero ser el goleador del campeonato y me estoy preparando bien para lograrlo.

- ¿Cuántos goles quiere marcar este año?

En lo personal, trabajo para marcar la mayor cantidad de goles que sean posibles este año. Trabajo fuerte y en mejorar, pienso en ser competitivo, en cómo crearme situaciones, en cómo mejorar, qué me falta y espero hacer la mayor cantidad de goles.

- ¿Lo distrae que hablen de usted por su buen momento?

Yo estoy tranquilo. Creo que esta ha sido la etapa más tranquila de mi vida porque trato de alejarme de lo que habla la gente, ya sea bien o mal. Tampoco veo mucho las redes sociales porque pueden perjudicarte, pueden hacerte creer cosas que no son reales. Trato de llevar una vida normal, de disfrutar de mis hijos, llevarlos a la escuela, hacer las compras de la casa y compartir con mi esposa.

- ¿Realiza actividades personales en su tiempo libre?

Ahora estoy haciendo un curso de gestión deportiva, porque me gustaría seguir ligado al fútbol desde la parte dirigencial. Por la pandemia de coronavirus (en Ecuador inició en febrero de 2020), me tuve que salir de mi carrera de Leyes, me quedé en el primer semestre porque se me hacía complicado con las clases y los entrenamientos por Zoom (aplicación de videochat), pero la voy a retomar, ya voy a dar las pruebas. En mis tiempos libres, trato de estudiar y despejar la mente con mi familia.

- ¿Cómo tomó que no lo llamaran para los amistosos que disputó la selección de Ecuador en junio pasado?

Lo tomé con tranquilidad. Fue la primera convocatoria del técnico Félix Sánchez. Esto es un proceso de 4 años y tengo tiempo para ganarme una oportunidad. Si no me llamaron es porque algo me falta, no sé qué me faltará, pero voy a trabajar para demostrar que puedo competir al nivel de la selección.

- ¿Usted conversó con el técnico de la Tri?

No, no he conversado con él. Mi ilusión es vestir la camiseta de la selección. Está lejos el Mundial 2026, pero tengo la ilusión de ir al torneo. Esto dependerá de mí, de cómo me siga desenvolviendo y trabajando en los próximos años.