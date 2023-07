🚨Luis Suárez confirmó que no estará en Gremio en 2024: "No sé si voy a dejar de jugar a fin de año o a seguir en otro club, pero seguro voy a bajar la intensidad”.

*️⃣De no retirarse, Inter Miami es una chance concreta ya que ahora no pudo llevárselo por la cláusula de €70M. pic.twitter.com/O4yeFXYNWG