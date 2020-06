Miguel Ángel Loor: “Esto es para que los clubes no se relajen”

No es un misterio que el fútbol ecuatoriano atraviesa una crisis económica por secuelas de la pandemia. De hecho, antes del coronavirus algunos clubes ya tambaleaban con sus números. En el último consejo de presidentes de LigaPro se aprobó un régimen sancionador para quienes incumplan con determinadas normas de sanidad, algo que está entre el debate de lo necesario, por la salud de los actores, y lo perjudicial, por las finanzas de las instituciones.

Miguel Ángel Loor detalló a EXPRESO qué motivó a LigaPro a crear esta norma previo a la competición, ya que en ligas del Viejo Continente, como la Bundesliga, solo lo aplicaron para el inicio del torneo.

“El régimen sancionador durante los entrenamientos se da por la dirección de sanidad y dirección ejecutiva, la idea principal es no bajar los brazos y que los clubes estén cumpliendo a cabalidad los protocolos. Entendemos que la prioridad es la vida. Es simplemente un método normal para asegurarnos que los clubes no se relajen”, explica Loor.

Infografía. Teddy Cabrera / Expreso

El presidente de LigaPro agregó que “los clubes están siguiendo bien los protocolos hasta ahora” y le quita drama al debate, ya que “es tan solo un mes y es para que todo se cumpla”.

Esta normativa fue el segundo punto en el orden del día en la reunión del pasado lunes y se aprobó con modificaciones. La primera alternativa era la de LigaPro con sanciones leves (rango de $1.000 a $ 2.500), graves ($ 2.500 a $ 3.500) y muy graves ($ 3.500 a $ 5.000). Pero el ente permitió otras opciones para decidir democráticamente.

Se recibió la ponencia de Macará: leve ($500), grave ($1.250) y muy grave ($1.350). Sin embargo la que sumó 16 votos fue la de Chacaritas (en infografía).

Miller Salazar, presidente del Macará, reconoció que es una realidad que cada club tiene su lío monetario, pero “está de acuerdo con que debe existir una sanción para quienes incumplen los protocolos. Hay que hacer esa reflexión”.

El representante de Liga de Quito, Diego Castro, cree que es importante que la competencia no esté supeditada a un incumplimiento. “La idea es comprometernos a cumplir y no correr el riesgo a que la competición no se dé. Dios no quiera que por el incumplimiento de un club u otros clubes no se reanude el torneo. Ese sí sería un golpe económico para todos”, dijo.

Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, fue bastante antagonista a la propuesta, asegurando que “no estamos en condiciones económicas para afrontar esto”.

“La vida vale más que $ 1.000 o $ 5.000. No solo hablamos de lo económico, si se incumple eso ya se incumple la vida. Como instituciones lo hemos logrado y sin este régimen sancionador se lo está cumpliendo. Va más allá de la realidad para los clubes que no tenemos dinero y hemos hecho esfuerzos grandes para cuidarnos a todos”, manifestó.

Por último, Loor confía que más tardar la próxima semana se entregará el régimen sancionador de competiciones a las autoridades, que sería un gran paso para el regreso del fútbol profesional.

“El (régimen sancionador) de competiciones ya lo tenemos listo. Estamos puliendo unas cosas esta semana y debemos agregarle al final de la semana o máximo la próxima el régimen sancionador de competiciones y luego pasa a aprobación del consejo de presidentes y el COE”, concluyó. SDP-MGD