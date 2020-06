GolTV manda y el formato no se toca

Lo había anticipado Miguel Ángel Loor y ni siquiera se lo llevó al escrutinio. GolTV, dueña de los derechos televisivos del fútbol ecuatoriano, ya había manifestado a LigaPro que el torneo regional, que era un plan B, no procede y, por lo tanto, si el torneo local vuelve como se tiene previsto para la semana del 17 de julio, lo hará con el formato de campeonato actual.

Uno de los puntos más controversiales de la sesión era el punto cuatro: “Conocer y resolver sobre la implementación o no del plan alternativo (plan B) del sistema o formato de competencias de LigaPro”. Pero a pesar de que algunos, antes, ya habían opinado a favor del plan B, no hubo reparos luego de las palabras de Loor.

“Podríamos ser el segundo país en Sudamérica que retome el fútbol. Insistí en una opción B si así la situación lo ameritaba, pero pareciera que no y los dueños de los derechos de TV (GolTV) piensan igual. Por ende, eso es lo que quería comentarles, no es algo que se deba someter a votación porque no tiene sentido en una votación para escoger, solo ratificar que debe ser el mismo con el que empezamos. Dios quiera que empecemos la semana del 17 de julio”, explicó el presidente de LigaPro.

Además explicó que los partidos restantes de la fecha 5 se jugarán en el primer miércoles disponible, por lo que la semana del 17 de julio arrancarían todos con la fecha 6.

Hemos discutido el régimen sancionador con el directorio. Sino incumples, no recibes sanción. No queremos trabas para competir. Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro

Esto no fue del todo aceptado por Roberto Rodríguez, presidente de Liga de Portoviejo, quien pidió “sensibilidad” por parte de clubes y el departamento de competiciones de LigaPro (encargado de armar el calendario) para que arranquen con la fecha 5.

“Nosotros reiniciamos nuestras actividades de entrenamiento un poco tarde, ya que recién pasamos a semáforo amarillo. Tendremos una desventaja al momento que se reinicie el torneo, por eso sería mejor que iniciemos con la fecha que falta para completar y eso nos da un tiempo a nosotros a prepararnos. Apelo a la sensibilidad del departamento de competencias y los clubes para considerar este pedido del club”, sostuvo Rodríguez.

¿Estamos seguros de autoflagelarnos más por esta crisis económica que atravesamos? Hay clubes que no tienen para pagar ni sus plantillas. Nassib Neme. presidente de Emelec

El tema será analizado y contó con el respaldo de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, quien recomendó empezar con la fecha 5.

Aunque el punto cuatro del plan B prometía llevarse una gran parte de tiempo de la sesión, fue el segundo el que mantuvo a la mayoría dubitando por el castigo económico.

“Conocer y resolver el régimen sancionador aplicable al protocolo”. Este fue el tópico que contó con más intervenciones y más alternativas. Para un puñado de clubes estas cifras parecían “ilógicas” considerando la realidad económica del fútbol nacional, por lo que Loor aceptó dos alternativas y con 16 votos a favor, se definió la cifra de las multas por incumplir con lo que dictan las medidas de bioseguridad.

La tabla de sanciones se separan en leves, graves y muy graves. Los primeros valores que planteó LigaPro iban desde mil hasta cinco mil dólares, mientras que el representante de Chacaritas sugirió un modelo en base a los salarios mínimos. Si se incumple una norma leve, se paga un salario mínimo; si es grave serán dos y si es muy grave serán tres. Este fue el aprobado.

Más datos:

Cinco cambios

Los presidentes aceptaron que una vez regrese el torneo, los equipos podrán hacer hasta cinco cambios en tres intervenciones distintas. Ya la hacen en Europa.

Escupir

Las multas por tirar saliva u otra mucosidad en el complejo deportivo o cancha iban desde 100 a 200 dólares. Este punto, del régimen sancionador, sería eliminado.

Tiempo post prácticas

Este punto contaba con una sanción al club si jugadores se quedaban en el complejo luego de entrenar. Se pondrá un tiempo máximo de 30 minutos para que se retiren.