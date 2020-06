Ángel Mena está feliz con el reinicio de las eliminatorias rumbo a Catar 2022

Ángel Mena se puso ‘felizote’ cuando se enteró que las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 podrían iniciar en septiembre próximo, según la Conmebol, pero al mismo tiempo se mostró preocupado al saber que, posiblemente, no van a poder contar con el aliento de todos los hinchas ecuatorianos en los estadios.

“Sería bueno. La verdad es que siempre los procesos de selección (Ecuador) al jugador lo motivan, pero hay que priorizar en este momento el tema de salud. Tenemos claro que el fútbol no se vive de la misma manera. Esperemos que se pueda ir solucionando el tema de la pandemia para que las personas tengan un medio para disfrutar y desestresarse”, aseguró el delantero del Club León mexicano en entrevista con Diario EXPRESO.

El Ángel del Gol recalcó que va a ser “extraño” jugar un partido de la Tricolor y que las gradas estén vacías, ya que considera que el apoyo y el aliento de los fanáticos es importante para que se saquen resultados positivos.

“Obviamente no es lo mismo jugar un partido en Ecuador y no tener a la gente que nos dé su apoyo y fuerzas para meter los goles, porque eso nos ayuda mucho. Y no solamente en Ecuador, sino también cuando se juegue un Brasil contra Argentina en la Bombonera (Buenos Aires)”, resaltó con voz de preocupación el exjugador de Emelec.

Además, Mena aseguró que “en su momento” conversó con el técnico de la selección de Ecuador, Jordi Cruyff, pero tendrá que ‘sudar la gota gorda’ para lograr entrar en la primera convocatoria oficial del estratega holandés.

“Quedaron buenas cosas de lo que se habló, pero al final todos estamos en el mismo plan, con posibilidades de poder conformar la selección (Ecuador) y ellos son las personas (cuerpo técnico) que deciden si uno es parte de la nómina final”, dijo atacante ecuatoriano.