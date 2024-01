Miguel Ángel Loor: “Los que entren al estadio tendrán credencial”

Miguel Ángel Loor es un ‘inquieto’ en redes sociales. Ante la mínima crítica hacia su gestión al frente de la LigaPro salta en su cuenta. Pero también lo hace para resaltar a los presidentes de clubes. Tiene respuesta, al parecer, para todo en X (antes Twitter).

La entrevista con EXPRESO empieza puntual (11:30 del jueves 18 de enero) en la oficina presidencial de la LigaPro, en Samborondón. Un colaborador de la entidad que organiza el torneo ecuatoriano de fútbol coloca un celular sobre el escritorio de Loor para grabar la entrevista.

- ¿En qué quedó el caso de los dos jugadores de Libertad, investigados por apuestas?

- Trato siempre de explicar que hay una independencia de este tema. Me parece que la Comisión Disciplinaria (de la LigaPro) maneja esto de una manera independiente. Se están tomando versiones, lo decidirán los árbitros de la Comisión Disciplinaria. Espero que sea pronto.

- El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, dijo que testaferros de narcos lavan dinero en clubes ecuatorianos, ¿qué efecto tuvo en LigaPro?

- Nosotros tenemos una Dirección de Integridad (Prevención e Investigación) importante. He escuchado las palabras del embajador y lo que hace es dar unas alertas y preocuparnos más. Eso hicimos.

- ¿Y qué se ha hecho?

- En la Dirección de Integridad se está trabajando con alguien que laboró en la Embajada (de EE. UU.) como Gabriel Drouet. Nosotros ya lo teníamos de mucho antes, pero las palabras del embajador nos alertan más y nos comprometen a seguir preocupados del tema.

Loor habla de varios detalles del fútbol ecuatoriano. Joffre Flores

- El gremio de futbolistas ha denunciado que hay clubes que no cumplen con la afiliación de jugadores al Seguro Social, ¿qué hace LigaPro al respecto?

- Nosotros verificamos, pero esto se ha transformado en que LigaPro es la responsable, pero los clubes son independientes. A veces les digo a los periodistas por qué no se les pregunta a los dirigentes por qué la cancha no está en buen estado. Yo no administro a los clubes, solo los superviso, pero sí tratamos de mantener buena relación con el SRI (Servicio de Rentas Internas) y otras entidades.

- Pero controlan a los clubes...

- Sí, hasta donde legalmente podemos.

- ¿Y hasta dónde se pueden meter?

- Verificamos que hayan cumplido. Ahora, si no hay cosas que no hayan declarado al SRI o lo que sea, ya le toca a esas entidades.

- ¿Qué pasó con la deuda con los árbitros?

- En nuestro caso está bien; pagamos y cumplimos. Lamentablemente, nosotros hicimos lo que debíamos, pero no regulamos; es como no tener control. Sobre las deudas anteriores no podemos hacer nada (le corresponde a la Ecuafútbol). Es como si se compra un carro, lo paga, le pone gasolina y no se lo dejan manejar. Con los árbitros estamos bien, pero con la deuda anterior no podemos hacer nada.

- El FAN ID (sistema que permitirá identificar a los aficionados que asistan a los estadios) será la novedad este año.

- No es una novelería, es un tema de seguridad para que todos los que entren a los estadios tengan credencial; tendrá un costo de un dólar y pico al mes. La idea es que ese documento esté conectado con Policía, Fiscalía, Ministerio del Interior y LigaPro. Lamentablemente (por desmanes e inseguridad), tuvimos que llegar a esto.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, en una de sus visitas a Diario EXPRESO. Miguel Canales

- ¿Influye en algo si un hincha tiene pasado judicial?

- No pasa nada, puede ir al estadio, solo que habrá una alerta.

- Conmebol ya pidió informe sobre los problemas de las directivas de Barcelona, El Nacional y Cumbayá, ¿le preocupa?

- No depende de nosotros, pero es incómodo porque al final del día nos puede rebotar. Estoy sesgado y no quiero que nos rebote. Creo que pueden inscribirse con complicaciones. El tema deportivo no lo garantizo en las contrataciones.

- ¿Qué le falta a LigaPro?

- Hemos crecido mucho, no teníamos nada; espero que LigaPro tenga una sede.

- Miguel Ángel Loor es el directivo de fútbol que más usa redes sociales...

- Lo que pasa es que los periodistas son unos ‘bacanes’ para los titulares. Van escogiendo y van poniendo lo que quieren. Yo doy una entrevista y en todas las respuestas escogen las que más les gusta. Está bien, yo ‘vacilo el patín’ que se rían, pero cuando quiero decir algo serio lo escribo todito en redes. Esto funciona así.

- ¿Se considera el directivo más mediático?

- No creo, no tengo muchos seguidores (en X suma cerca de 37.100 seguidores). Creo que los que me siguen son los que me insultan.

- ¿Usted ve qué rendimiento tienen sus publicaciones?

- No, a veces me entero por los comentarios que hacen y me mandan mis amigos. Me río de los más chistosos.

- ¿Alguna publicación que se le haya pasado la mano?

- En nada, yo no me peleo con la gente.

- ¿No bloquea a nadie en redes?

- No, (muestra su celular) la gente puede decir lo que quiera, yo no bloqueo a nadie. Es mi forma de ver las cosas, no incomodarse. Yo no me pongo bravo. De los insultos me río. Ojo, cuando le dedico tuits a Esteban Paz o Barcelona tienen muchas reacciones, pero cuando digo algo positivo, tengo un ‘me gusta’ y eso está mal, porque la sociedad piensa mucho en negativo.

