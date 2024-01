Romario y Renato Ibarra: Al fin juntos en Independiente del Valle

Son crack de las bandas, pero de las bandas del campo de juego, son los llamados extremos y son hermanos. Romario y Renato Ibarra pasan a ser los fichajes más caros de ecuatorianos en LigaPro 2024 y los tiene Independiente del Valle.

Romario dejó el Grupo Pachuca de México, donde estuvo cinco años y que a finales del 2023 lo prestó al Oviedo de España.

Roma, como le dicen sus amigos, estaba en negociaciones con Barcelona y Peñarol, pero el amor de su madrecita, que esta delicada de salud, hizo que se quede en Quito. Y qué mejor que con su hermano Renato, quien dejó Liga de Quito.

Renato Ibarra fue parte de LDU en el 2023. Karina Defas / EXPRESO

Y eso que en Barcelona ganaría un poquito más que lo que le pagaba el Grupo Pachuca.

Lo que más le emociona a su padre es que, ya grandecitos, Independiente los pudo unir. “Contento de que a la edad que tienen Renato y Romario, ambos vayan a jugar juntos. Estamos muy orgullosos de ellos”.

El tema de la salud de su madrecita ha influido mucho en Romario. El Grupo Pachuca tenía todo hablado con Peñarol de Uruguay, donde se iba a unir con Byron Castillo, pero el amor de hijo fue más fuerte en el volante.

Entre Romario Andrés y Álex Renato hay tres años de diferencia, y nunca han jugado en el mismo club. Romario se inició en Liga de Quito y Renato en El Nacional.

Únicamente en septiembre de 2017 la Tricolor los pudo unir, pero al final solo Romario se quedó de largo y hasta estuvo en el Mundial de Catar 2022.

Los Ibarra llegan con mucho ‘swing’ a Independiente del Valle. Ojo: bien podrían estar ahora en Liga de Quito, pero no fue posible porque el DT Luis Zubeldía y el directivo Esteban Paz no siguieron con los albos. René, su padre, confesó en Mundo Deportivo: “Si Zubeldía se quedaba en Liga, era posible que ambos lleguen. En Peñarol ya decían que Romario llegaba, pero finalmente no fue así”.

Ahora los ñaños tendrán LigaPro y Copa Libertadores.

¿Qué gana Independiente con ellos? Romario le da experiencia por las bandas a un equipo joven, además de que es muy explosivo y tiene gol; mientras que Renato le da sobriedad al medio campo y la delantera.

Los Ibarra, por primera vez, estarán juntos en un club. Su padre René sueña con verlos jugar en vivo y en directo.

