Miguel Ángel Loor arremete contra la Comisión de Arbitraje y les pide transparencia

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, no tuvo reparos para referirse al presente del arbitraje nacional.

Miguel Ángel Loor emitió un amplio comunicado desde su cuenta personal de Twitter en el que responde contundentemente a la situación actual que se vive con el arbitraje nacional. Este último fin de semana, el réferi Augusto Aragón fue centro de críticas tras el partido entre Barcelona e Independiente del Valle, tanto así que los toreros enviaron una queja formal.

Loor comenzó contextualizando el crecimiento que ha tenido la LigaPro en los últimos años, en diferentes aspectos, pero explicó que hay una que les está impidiendo desarrollarse con mejores resultados y puso al arbitraje sobre la mesa.

"LigaPro administra el torneo desde 2019 y desde ese tiempo hasta hoy se han visto cambios sustanciales que han permitido que nuestro fútbol despegue. Sin embargo, todavía existen cosas que nos atrasan y no nos permiten tomar el vuelo que quisiéramos tener. Una de ellas es el ARBITRAJE". Sí, así en mayúsculas lo escribió Loor.

Carta sobre la situación LigaPro-CNA: pic.twitter.com/W4co7k1N04 — Miguel Angel Loor (@miguelloor) April 8, 2021

Loor continuó explicando que LigaPro "no tiene injerencia, no guía y no ayuda" en la Comisión de Nacional de Arbitraje (CNA) por "un bloqueo de parte" de ellos. En ese mismo párrafo, Loor detalla que la única comisión que "semana a semana genera conflictos, problemas y discrepancias" es la del cuerpo colegiado.

"Necesitamos transparencia, señores. Necesitamos docentes en la materia, gente con experiencia, proba, capacitada, con disponibilidad de tiempo y profesionales sin vínculo con clubes. En una entrevista radial, el mismo director de la Comisión Técnica de la CNA, aceptó que ellos no son docentes, que salieron de pitar a sentarse a enseñar", agregó.

Por último aseguró que LigaPro no tiene intenciones de manejar la Comisión de Arbitraje, que solo buscan que estos puedan "profesionalizar y transparentar" la misma. "Queremos presentar un plan de estructuración, de profesionalización y de comunicación", puntualizó Loor.