LigaPro y GolTV no atraviesan el mejor presente en su relación contractual. Miguel Ángel Loor, presidente de la institución deportiva, viajó hacia España para resolver varios temas concernientes a los clubes, pero también se especula que el motivo del mismo es para conocer opciones que puedan tomar los derechos de televisión.

"Nosotros tenemos contrato vigente y a partir de ahí cualquier cosa se resuelve con GolTV y los clubes, no es netamente lo que se piensa. Tenemos muchas cosas importantes por hacer, financiamientos que estamos buscando para ordenar los pasivos de los clubes y también pueden existir reuniones que sirvan", explicó antes de abordar.

Loor reconoció que "hay personas y entidades que puedan ayudar (al fútbol ecuatoriano) y no están dentro del país".

"Vamos a buscar financiamientos. También (viajó) por cuestiones personales porque también tengo algo de vida (ríe). Vamos a ver qué pasa, lo que se está pensando o preocupando, no es momento de ahondar así. La carta de los clubes es clara y ustedes tienen que saberla leer, a veces se cometen errores en la lectura por leer rápido, la carta dice, primero resuelvan los problemas a al interna y posterior, si no se han resuelto, se podría analizar otro paso y eso no ha sucedido todavía, estamos en el análisis inicial, buscando para resolver las cosas de manera amistosa", agregó.

Sobre si se están solucionado o no el lío con GolTV, Loor no fue tan claro: "No le podría decir si avanzado o no, son cuestiones internas, pero espero que amigablemente y amistosamente se puedan resolver". "Hay muchas cosas que durante 4 años han pasado y la prensa no tiene por qué enterarse, con GolTV nos vivimos peleando todos los días, en el buen sentido de la palabra por pagos y horarios. Los clubes están desesperados por ordenar sus ingresos".

Sobre ofertas de cable operadoras llegadas al escritorio de LigaPro, explicó que "a nosotros no nos ha llegada nada y yo personalmente no pudiera hacer esto porque tenemos contrato (vigente con GolTV).

Por último, el presidente de LigaPro, lanzó una frase para la prensa. "Incluso, algunos periodistas leían mi tuit y pensaban que ya no viajaba. Es cuestión de leer y entender de lo que se hablaba de los motivos del viaje son distintos, pero a veces se concluye rápido".