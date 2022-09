Los Clásicos del Astillero son partidos únicos, especiales, que ninguno quiere perder, pero que también se definen por goles, y hay futbolistas en ambas escuadras que son los llamados a aparecer en el desarrollo para ser los héroes de este duelo 231 entre Emelec y Barcelona.

La buena noticia para los fanáticos del espectáculo es que tanto azules como amarillos no han fallado a la hora de marcar en los últimos enfrentamientos. De hecho, no se registra un 0-0 hace casi cinco temporadas.

La última vez que un Clásico terminó sin emociones, de lado y lado, fue el 8 de noviembre de 2017, cuando ninguno pudo franquear las porterías, entonces resguardadas por Máximo Banguera en Barcelona y Esteban Dreer en Emelec.

Con Ismael Rescalvo al borde de la zona técnica, Emelec no marcó en un solo duelo ante Barcelona. El 12 de mayo de 2019, Fidel Martínez puso el único tanto en el Capwell, pero desde ese duelo, el Bombillo no falla y no para de anotar: ha celebrado 11 goles en los últimos 8 Clásicos.

Con Fabián Bustos en la dirección técnica, Barcelona jamás dejó de marcar en un Clásico del Astillero. Su último duelo inmortal, en el que no anotó, fue en aquel 20 de octubre de 2019, cuando Emelec ganó 0-3, en el estadio Monumental. Desde allí, suman 6 goles en los últimos 5 enfrentamientos ante su hermano de barrio.

Emelec tiene como su principal goleador a Sebastián Rodríguez. Si bien el charrúa es un especialista en los penales y, la mayoría de sus goles (9 en LigaPro) ha llegado por esa vía, se espera a que vuelva a ser influyente en el marcador. Ya le anotó a los toreros en el 2021, a través de los 12 pasos, en el Monumental.

Si Emelec tiene a Rodríguez, como cerebro y posible anotador, en Barcelona está el histórico Damián Díaz, quien en su mejor momento tuvo de cliente fijo a Emelec.

El Kitu suma 5 goles en esta temporada y tiene un registro de 7 contra Emelec, pero no marca en un Clásico del Astillero desde el 26 de octubre de 2016, cuando ‘reinauguró’ el Capwell con un golazo de tiro libre.

Carlos ‘Pelé’ García recuerda su rol de atacante en estos duelos y analiza cómo Cabeza o Zapata pueden darle una mano al equipo azul.

“Cabeza viene anotando en los últimos partidos, va a ser un dolor de cabeza para los defensas de Barcelona y Zapata puede sorprender con su remate de media distancia, ya le anotó este año también”, explicó.

Para Manuel Uquillas, exatacante amarillo, “puede ser una gran noche de Fidel Martínez o de Jhon Jairo Cifuente, sobre todo el último que viene en racha”.

De hecho, Cifuente lleva 5 goles con la camiseta de Barcelona y 9 en toda la temporada. Ha marcado 3 anotaciones en los últimos tres partidos.