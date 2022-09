Byron Castillo, quien se encuentra en el ojo del huracán por la persecución que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) ha iniciado en su contra, por la duda que existe sobre su nacionalidad, rompió el silencio.

En un video que fue colgado en la cuenta de Instagram de Telemundo Deportes, el zaguero nacional reveló los momentos duros que ha pasado desde que empezaron las investigaciones.

"Pasé momentos de mi carrera duros, porque ya el problema viene de años. No es de ahora. De pronto en lo internacional sabrán que es de ahora, pero estaba muy solucionado en Ecuador. Se hizo (la denuncia) por la parte de aquel país (Chile) y replicaron, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia", inició Castillo.

El exjugador de Barcelona reveló también todo lo que sucedía cada vez que ingresaba a las canchas o los mensajes que recibía en sus redes sociales.

"Todo el mundo me atacaba, me escribían y decía '¿qué pasa?'. Y llegó un momento que quise ya no seguir, porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas y tuve mucha gente que me apoyó en ese momento".

Al final del video, Castillo aseguró que llegó a un punto en el que ya no soportó más. "Hubo un momento que exploté, dije ya no puedo".

Para recordar, el pasado 22 de mayo, durante un duelo entre Aucas y Barcelona, por la LigaPro, el defensor se quebró en pleno partido: "sácame, no aguanto más", le dijo Byron al estratega de ese momento, Jorge Célico, tras haber cometido una falta penal.