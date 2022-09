El caso Byron Castillo volvió a exhumarse mediáticamente hasta llegar a los portales ingleses. El Daily Mail hizo público un audio en el que, presuntamente, el jugador reconoció no ser ecuatoriano, no tener la edad que actualmente figura en su partida de nacimiento y otros datos curiosos. Pero si bien esto impactó en redes sociales, no tendrá mayor relevancia en los tribunal de la FIFA. Esperan que entre una o dos semanas esté la resolución del caso en contra de la FEF.

Así lo explicó ayer el abogado del futbolista del León mexicano, Andrés Holguín, quien reconoció que el audio ya se utilizó antes en a justicia ecuatoriana y que no se le dio validez. "Me comuniqué con el abogado que estuvo a cargo de la defensa de Byron (Castillo) en el Registro Civil y ese audio fue presentado como prueba en ese caso y no se lo aceptó porque no se determinó que una de esas voces sea de Byron Castillo. Tenemos un juez constitucional que no dio validez a esa prueba, mal podría hacer una instancia privada y deportiva irse contra esto", explicó en su charla con Directv.

Puso sobre la mesa algunos puntos sobre la veracidad del audio y que no fue incluido como prueba en el juicio de la ANFP contra la FEF: "Primero, hay que demostrar que es la voz de Byron; segundo, que tiene un valor probatorio alguno y tercero, porque hay un reconocimiento público que no es parte del proceso de federación y federación y que no había acceso a ese audio al momento de la presentación de la denuncia y apelación".

"Si es un audio ya conocido en 2016 o 2018 y las personas de la federación (de Chile) están recibiendo esta información de las personas que comenzaron el tema aquí, no hay como demostrar que no estaba disponible en es momento. Y si logran meterlo, no creo que la FIFA lo acepté. Ni FIFA ni el TAS son organismos que evacuan diligencias probatorias, ante ellos tienes que presentar todas las pruebas", agregó.

Sobre el proceso que se llevará a cabo este jueves 15 de septiembre en el Comité de Apelación de la FIFA, Holguín detalla que Castillo no fue citado directamente. "Nosotros no fuimos citados por la FIFA, ellos a través del Tribunal de Apelación en un mail que le llegó a la FEF conminó para que hagan sus mejores esfuerzos para que Byron esté en la audiencia. Eso le llegó a la FEF", explicó en Los Comentaristas de Radio Diblú.

El abogado del tricolor admitió que no conoce en qué calidad debe comparecer Castillo a la audiencia, ya que no ha sido parte del proceso y han preferido no exponerlo a este "show mediático". Por lo tanto respondió al Comité de Apelaciones y a la FIFA que "que no vamos a comparecer personalmente o a través de un procurador y la FIFA hoy ha comunicado a las partes de la carta que he presentado se explica por sí sola".

Holguín anticipa que ellos, como cuerpo defensor legal de Castillo, están listos para demandar a las partes que lo han incriminado, pero que lo planean hacer después de la Copa del Mundo.

"Los abogados que vamos a representar a Byron sí estamos listos, pero no es el momento porque el jugador recién está acoplándose a México está por jugar un Mundial, entonces no consideramos que es el momento. Una vez que concluya el Mundial tenemos planificado tener reuniones con el club León para informarles lo que queremos hacer porque ellos deben saber qué pasará, porque iniciaremos una acción muy pública que traeré prensa negativa y positiva".

Por último, reconoce que "nosotros estamos tranquilos, el jugador está tranquilo, ni pierde un minuto de tiempo en estos temas, ese es el trabajo de nosotros y su agente". Y para calmar a al público tricolor envió un mensaje: "Estos son manotazos de ahogados, a Ecuador no se lo va a mover de su puesto en el Mundial y que la gente esté concentrada por el hecho de que jugaremos el Mundial".