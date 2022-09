Emelec vs. Barcelona: Solo les sirve un resultado, ganar

Inicia una de las semanas más emocionantes del fútbol ecuatoriano, en la que se cocinará el plato más especial para los futboleros: el Clásico del Astillero.

El domingo 18 de septiembre, en el estadio George Capwell, los hermanos del Astillero, Emelec y Barcelona, se medirán con la única consigna de ganar, ya que todavía se ilusionan con quedarse con la segunda etapa.

El primero para reeditar lo vivido en la temporada 2014, cuando azules derrotaron por un global de 4-1 la final a Barcelona, mientras que los canarios -un poco más complicados que los azules en la etapa- intentarán batallar hasta el último para evitar los dos partidos por el título en noviembre.

En la casa azul llegan a este compromiso tradicional con un golpe anímico luego de no poder lograr el objetivo de frenar en carrera al líder del campeonato ecuatoriano, Aucas. Mientras que en Barcelona intentarán que el efecto Bustos se mantenga hasta el final de temporada para repetir lo conseguido, precisamente con él como DT, en el 2020.

Este nuevo Clásico del Astillero que se avecina será una oportunidad para que Emelec esté más cerca de Barcelona en el historial de enfrentamientos, ya que a la fecha los amarillos suman 73 victorias y los azules, 71. Entre ambas escuadras ha primado el empate históricamente, con 85 en la estadística.

Rescalvo y Bustos se reencuentran luego de tantas batallas, siendo DT del Astillero, ambos se han ganado en una sola ocasión.

Dependen de un tropiezo del Papá Aucas

Los azules se quedaron con las ganas de firmar su victoria en Chillogallo. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Emelec estuvo a menos de 10 minutos de adueñarse de su propio destino en esta segunda etapa de la LigaPro. Aucas terminó empatando el peleado duelo en Chillogallo y las esperanzas han vuelto a disminuir para los azules en su último y único objetivo del año: llegar a la final contra Barcelona.

Los azules que han sumado varios puntos en los últimos encuentros, salvo su derrota con Liga de Quito en Casa Blanca, dejaron ir la oportunidad de ser el equipo con más posibilidades de bajar al rival.

No obstante, los millonarios no pueden tirar la etapa por la borda, ya que tienen un partido menos que todos, en casa contra Deportivo Cuenca, y podría quedarse con el cupo a la final, eso sí, deberá esperar que Aucas trastabille en los partidos que le quedan y ellos no ceder ni un solo punto de los 18 que tienen por disputar.

No es una tarea sencilla para los azules y todo empezará este fin de semana en el Clásico del Astillero.

A Emelec solo le sirve la victoria en esta edición 231 del partido inmortal y sus jugadores lo saben.

“Nada está dicho, pudimos ganarlo (contra Aucas) y se nos escapó al último minuto. Aún falta mucho. Marcar da confianza y es bueno ayudar al equipo. El Clásico será una final, jugaremos en casa e intentaremos que los puntos se queden acá. Barcelona tiene buenos jugadores”, dijo el atacante azul Alejandro Cabeza.

Los millonarios esperan contar con el volante colombiano, Alexis Zapata, para el Clásico del Astillero, luego de ser baja en el choque contra Aucas en la última jornada.

Está en pelea, pero no es la prioridad

Los toreros esperan pelear al hasta el final la posibilidad de ganar la etapa. Juan Faustos / Expreso

Barcelona inició la nueva era Bustos con una victoria que ayuda para inyectar anímicamente al equipo amarillo de cara al Clásico del Astillero, como punto inmediato de destino, pero sobre todo, pensando en la final del campeonato, en la que los amarillos esperan rival, pero también podrían ilusionarse con no vivirla.

A cinco partidos para el final de la segunda etapa y a seis puntos de distancia del líder solitario, Aucas, todo apunta a que Barcelona no le alcanzará para quedarse con la etapa, pero en realidad los amarillos tendrán dos duelos determinantes para ilusionarse con esta posibilidad, utópica para unos. Eso sí, también dependerá de algunos resultados de terceros.

Barcelona es el único equipo, de los que están en pelea en la parte alta del torno, que deberá jugar con Emelec (potencial segundo de la tabla por su duelo pendiente) y Aucas, el primero. Los toreros, de ganar ambos partidos, llegarían al número de Aucas y podría emparejarse en la pelea e ilusionarse con omitir la final del torneo, como sucedió en la temporada 2012 y 2016, cuando firmó la estrella 14 y 15, respectivamente.

El Clásico del Astillero es un punto de partida clave y Bustos lo ha reconocido, porque sabe que a pesar de la victoria contra Macará “hay mucho que mejorar” en la casa amarilla.

Los toreros llegarán a este choque con la mayoría de sus soldados al día, solamente preocupa la lesión del volante brasileño Leonai Souza, quien todavía no ha podido recuperarse de su molestia física y su aparición en el duelo inmortal es una duda.

Bustos sí necesitará de los mejores rendimientos de Damián Díaz, Fidel Martínez y el goleador en racha Jhon Jairo Cifuente.