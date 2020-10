Michael Estrada: “Alfaro es un DT que en sus charlas transmite confianza”

Michael Estrada fue el grito de gol de Ecuador en el último choque de la eliminatoria contra Uruguay. Ya desde México en su club y luego de recibir elogios de sus compañeros, el bombardero atraviesa un gran presente. Pero antes de estar en boca de millones de ecuatorianos, Estrada soportó momentos difíciles, como cuando no tenía un centavo para comer, menos para movilizarse desde el entrenamiento de Macará hacia su hogar, en Ambato; o cuando lo criticaron duramente en su paso por Independiente del Valle, equipo que no lo quiso vender a uno del Astillero. Desde Toluca, el futbolista habla con EXPRESO sobre las lágrimas que le sacó su hijo, el vaticinio de su mamá, sus goles y su fe en Dios.

¿Qué está escrito en el tatuaje que besó y señaló después de los goles?

Steven, es el nombre de mi hijo. Pocos saben que él hasta se enfermó porque no me veía. Resulta que es muy apegado a mí y le hice falta. No quería comer ni nada, estaba triste. Solo lo veía por videollamadas desde México. Por eso le dediqué los goles a ellos (a mi esposa e hijo).

¿Y qué le decía para que se tranquilice?

A ratos me ponía mal verlo así y le decía: “Papá, estoy trabajando, ya voy”. La mami lo engañaba con los dibujos animados en la televisión. Le decía que le iba a llevar muchos regalos y dulces, pero que comiera primero. Hasta no dormía. Es muy engreído y cuando se levanta lo tengo que tomar en los brazos. Soy sincero, al verlo triste me daban ganas de llorar.

¿Y cómo fue la reacción del pequeño cuando lo volvió a ver en persona?

Llegué con gorra y mascarilla, no me reconocía, no me paraba bola, hasta que le hablé, se vino a mis brazos, de la emoción quería llorar y le di los regalos que eran bastantes chocolates.

Se estrenó con dos goles, ¿eso se sueña o simplemente se da?

Las cosas se dan porque uno las sueña. Desde pequeño quería esto. Antes estaba delante de la pantalla de la TV apoyando a la selección, ahora estoy dentro de la cancha. Tenía 11 años y anhelaba estar en la Tri. Veía al Tin Delgado, Énner Valencia, Felipe Caicedo, quería ser como ellos. Imaginaba estar con estos futbolistas y ahora hice dupla con Énner.

¿Su relación con el técnico Gustavo Alfaro?

El profesor Alfaro tiene algo particular, cada vez que te da una charla te transmite mucha confianza. Seguro que todos los jugadores te dirán lo mismo. Uno sale tranquilo a la cancha sabiendo que si por esas cosas de la vida falla, el técnico no te dirá nada. Lo que te da es confianza y eso sirve de mucho. Por eso los dos partidos los jugamos sin miedo.

En el barrio me creía Cristiano Ronaldo, tomaba la pelota, me paraba, festejaba y pateaba los tiros libres como él.

¿Qué tal el primer gol?

Ese me lo anularon, sentía coraje y me cuestionaba por qué existe el VAR. Estaba molesto, pero le decía a Énner vamos a ir por otro y eso pasó. En ese momento me acordé de mi niñez, vi que los sueños se cumplen, pero uno tiene que trabajarlos. Después del partido me encontré con Michel Deller, de Independiente del Valle, y me dijo que era hora de festejar por los malos momentos que había tenido en mi vida, es por eso que uno no debe rendirse jamás, porque a uno le gusta el fútbol y debe disfrutarlo.

¿Y el segundo gol?

En el entretiempo, el profesor Alfaro nos dijo que el 2-0 era muy dudoso y peligroso, que si podía hacer cinco goles, que los metamos todos, pero que no debíamos relajarnos. Cuando los uruguayos nos hacen el gol que lo anularon eso fue presión para nosotros y comenzamos a buscar más goles. Cuando se dio mi anotación me acordé de mi hijo y de mi madrecita, a ella la vi de lejos antes del partido, no la pude saludar por el COVID-19, cuando me miró se emocionó, lloró y me gritó: “anda a hacer lo que sabes, tienes que hacer goles, hazlos”. Luego del partido me llamó y recordó lo que me había dicho, eso fue como una profecía que se cumplió.

Doblegó a dos torres charrúas como Godín y Araújo...

Sí, eso me decían mis compañeros en Toluca, ya que marcarle a Uruguay es algo que no se da siempre. Ahora uno ve las cosas con calma después de la calentura del partido. Pero hay que seguir trabajando y que Dios permita seguir estando en la Tricolor.

¿Catar 2022, un sueño o es un camino real?

Todos queremos estar en el Mundial, es un camino largo al que debemos ir paso a paso. Lo vengo soñando desde pequeño, he visto tantos mundiales desde mi casa y ahora represento a mi país, es algo lindo lo que me pasa.

Los goles se los dediqué a mi esposa e hijo. Muchos no saben que él la pasó mal los días que estuvimos separados.

¿Se considera un ‘9’ a la antigua?

Me gusta pedir la pelota o ubicarme detrás del ‘9’, también estar metido en el área rival, pero en la Tricolor el profesor nos dijo que Énner se quede más arriba y yo más abajo. Eso hicimos y funcionó.

En el barrio los ‘pelados’ imitan a las estrellas del fútbol, ¿Estrada con quién?

Eso siempre pasaba, me creía Cristiano Ronaldo, tomaba la pelota como él, me paraba como él, festejaba de la misma manera. Todos los tiros libres los quería cobrar. Eso fue desde pequeño.

Su carrera ha tenido muchos obstáculos, pero nunca ha bajado los brazos...

Es porque sé de lo que soy capaz. He tenido muchas piedras en el camino y grandes, pero depende de uno si se queda parado viendo esos obstáculos o los pasa por encima con trabajo y sacrificio.

¿Cuál es su fortaleza?

Mi familia, mi esposa e hijo, mi madre y hermanos. Mi señora me dice que no pare, porque puedo salir adelante en todo lo que me proponga.

¿Cómo lo recibieron sus compañeros en Toluca?

Mis amigos me felicitaban y molestaban, me decían que a la selección que le había hecho goles era una de las más fuertes del mundo.