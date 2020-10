Gustavo Alfaro: "Les dije que era cuestión de creer"

Gustavo Alfaro se quita mérito. Dice que él aporta con la estrategia, pero al final los jugadores son los que deben poner todo sobre la cancha. Aunque por ello, está orgulloso de lo que mostró Ecuador en la victoria 4-2 sobre Uruguay, la tarde de este martes 13 de octubre de 2020 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El técnico argentino explicó la apuesta inteligente que tuvo contra los charrúas, con un mediocampo especialista en altura, dos laterales lanzados al ataque, con un Moisés Caicedo ofensivo y con dos delanteros alternándose en el mano a mano con los rivales, pero por encima de eso, él prefirió enfocarse en el grupo.

Alfaro destacó que antes del partido les dijo a todos que el resultado dependería mucho de que ellos crean. "Les dije que era cuestión de creer, de su compromiso y de lo que estaban dispuestos a hacer", inició en la conferencia de prensa después del encuentro.

"La verdad es que quiero resaltar la predisposicion de los jugadores, lo quiero marcar y subrayar porque honestamente se portaron de una manera buena. Desde el más experimentado hasta el debutante se encolumnaron en la causa", continuó.

Alfaro enfatizó tanto ese factor, al punto de decir que ojalá todos hubieran visto la cosas que se vieron en el viaje y en la concentración.

"Lo que se preparó en cada entrenamiento, daba la sensación de tener un plantel de hace muchísimo tiempo, y ver jugadores como Noboa que sienten orgullo y los chicos con gratitud de ser elegidos. Sienten exactamente lo mismo y es lo que tenemos que hacer", agregó.

Pero Alfaro también le puso freno a la algarabía, reconociendo que esto recién empieza. "Ojalá se sientan siempre comprometidos con su gente porque queremos poner el alma para que Ecuador vuelva a donde supo estar, en tanto que sigamos teniendo la autocrítica suficiente para las cosas que tenemos que mejorar".

Alfaro no ocultó su descontento con el VAR. Aeguró que no hubo falta en el primer penal uruguayo y que esas jugadas hicieron que ahora no tenga la sonrisa plena, la misma que hubiese tenido si Ecuador mantenía la amplia ventaja en el marcador.