Michael Carcelén no viajará a Quito para el Liga-Emelec, por indisciplina

Carcelén (c) está entrenando con la reserva del club desde la semana pasada.

El futbolista Michael Carcelén se perderá el duelo entre Liga y Emelec por "indisciplina". Así lo confirmó a EXPRESO, el director de comunicaciones del Bombillo, Carlos Usategui.

"Carcelén no viajará a Quito por un tema disciplinario. No es grave y su situación queda a la interna del club", señaló Usategui y agregó que "el jugador no saldrá" de la institución.

La presencia del volante central queda totalmente descartada para el duelo más atractivo de la fecha 10 de LigaPro, a llevarse a cabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 18:00 del domingo 22 de octubre.

El mediocampista se entrena con la reserva del club desde la semana anterior como castigo del entrenador Hernán Torres, en respuesta a reincidentes actos de indisciplina.

Cabe recordar que Carcelén llegó en el segundo semestre liguero para reforzar los problemas del medio sector en Emelec. Tras unos buenos 'destellos' ante Defensa y Justicia en Copa Sudamericana, lo cierto es que nunca pudo acoplarse.

En LigaPro, Carcelén apareció en 5 de 9 partidos posibles. Solo una vez fue titular, completando 159 minutos en cancha, según datos del portal estadístico Transfermrkt.

